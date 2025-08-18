SACRU, la neopresidente: gli atenei promuovano dialogo, inclusione e solidarietà

Isabel Capeloa Gil, eletta alla guida della Strategic Alliance of Catholic Research Universities, rete che riunisce nove atenei cattolici di quattro diversi continenti: rinnoviamo l’impegno a coniugare eccellenza, valori ecclesiali e responsabilità globale

Sara Costantini - Città del Vaticano

«Oggi più che mai, le università cattoliche sono cruciali per portare avanti la missione della Chiesa, promuovendo dialogo, inclusione e solidarietà» è questo l’impegno rilanciato da Isabel Capeloa Gil, rettrice dell’Universidade Católica Portuguesa (Ucp) e neopresidente della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru). Questa rete universitaria riunisce nove atenei cattolici di quattro diversi continenti e rappresenta oltre 250 mila studenti e quasi 20 mila tra docenti e ricercatori. Un’alleanza accademica unica, fondata sulla volontà di unire l’eccellenza nella ricerca scientifica con i valori e la missione della Chiesa.

Un ponte tra scienza, fede e impegno sociale

Negli ultimi anni, Sacru ha intensificato le sue attività e consolidato la propria presenza nel panorama accademico e istituzionale internazionale. L’ingresso della Pontificia Universidad Javeriana ha rafforzato ulteriormente la rete, estendendo la sua influenza in America Latina. Importante è il ruolo di Sacru anche a livello istituzionale: la Rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, attuale sede del Segretariato della rete, è Vicepresidente della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche e Presidente della Federazione Europea delle Università Cattoliche. A rappresentare l’America Latina c’è p. Anderson Antonio Pedroso SJ, rettore della Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, eletto Presidente dell’Organizzazione delle Università Cattoliche dell’America Latina e dei Caraibi (Oducal) per il triennio 2025–2028.

Progetti e formazione internazionale

Tra le iniziative più significative promosse da Sacru c’è il workshop “One Health Approaches: On the Boundary between Research and Policies”, realizzato in collaborazione con la Fao presso la sede romana dell’agenzia Onu nel novembre 2024. L’evento ha riunito ricercatori, policymaker e stakeholder da tutto il mondo, affrontando il tema cruciale dell’integrazione tra salute umana, animale e ambientale. Un’altra area di intervento è rappresentata dalla collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Tra i progetti attivi spicca UNI_TED, pensato per rafforzare la dimensione universale dell’istruzione cattolica attraverso il dialogo e la cooperazione tra atenei della Chiesa. Nel contesto del Giubileo del Mondo dell’Educazione, Sacru organizzerà anche la Autumn School “The Freedom of Academic Research”. L’iniziativa esplorerà le sfide che i ricercatori devono affrontare oggi, tra cui le pressioni normative, le strutture di finanziamento e le implicazioni etiche della ricerca.

Tra accademia e missione ecclesiale

Isabel Capeloa Gil è una figura di spicco nel panorama accademico internazionale. Professoressa ordinaria di Culture Studies e rettrice dell’Ucp, ha un ricco percorso accademico: laureata in Lingue e Letterature moderne all’Università di Lisbona, ha ottenuto un dottorato in Lingua e Cultura tedesca presso la stessa Ucp. Ha insegnato in università prestigiose in Europa e nelle Americhe, è Honorary Fellow della University of London e ha fondato il Lisbon Consortium e il Research Centre for Communication and Culture. Nel suo discorso d’insediamento ha definito Sacru come «una rete di conoscenza unica, che unisce la ricerca più avanzata ai valori e alla missione cattolica», evidenziando l’obiettivo di rafforzare la missione della Chiesa e costruire partenariati internazionali per affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo.