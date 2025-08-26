Chiesa

Koch: "Nicea, un aiuto per vivere la fede oggi"

Ospite dell'incontro '1700 anni dal Concilio di Nicea', in occasione del Meeting di Rimini 2025, il prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani ha dialogato con il direttore dei media vaticani Andrea Tornielli e il vicedirettore dei media vaticani e responsabile di Radio Vaticana - Vatican News Massimiliano Menichetti: "Primato e sinodalità sono il cardine del cammino di unità delle chiese".

