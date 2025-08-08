India, i vescovi condannano gli attacchi contro i cristiani nell'Orissa

La notte del 6 agosto un gruppo di circa 70 persone ha assalito due preti e un catechista nel villaggio di Jaleswar. "È una palese violazione dei diritti costituzionali e della dignità umana", denuncia la Conferenza episcopale dell'India, esprimendo preoccupazione per il clima di persecuzione a cui è sottoposta la minoranza cristiana nello Stato dell'est del Paese

Valerio Palombaro - Città del Vaticano

Ferma condanna da parte della Conferenza episcopale dell’India (Cbci) per l’attacco che ha causato il ferimento di due preti cattolici e di un catechista nella località di Jaleswar, parte della diocesi di Balasore, nello Stato orientale indiano dell’Orissa.

Un percorso "disturbante" di violenza

In una nota diffusa oggi i vescovi indiani inquadrano questo episodio come «parte di un percorso disturbante di violenza contro le minoranza cristiane nel Paese». L’attacco è avvenuto la sera di mercoledì 6 agosto, quando il parroco della Chiesa di San Tommaso a Jaleswar, padre Lijo Nirappel, accompagnato da un altro prete, due suore e un catechista, stava ritornando in parrocchia dopo aver celebrato una messa per il secondo anniversario della morte di due cittadini cattolici in un villaggio vicino. Le due suore sono state tratte in salvo da alcune donne del posto, mentre i due preti e il catechista sono stati fermati, abusati e malmenati poiché accusati di un’opera di “conversione religiosa”. Il telefono cellulare di padre Lijo sarebbe stato sequestrato, mentre il catechista è stato brutalmente picchiato e la sua motocicletta è stata danneggiata.

Violati i diritti costituzionali delle minoranze

La folla che ha assalito i due preti e il catechista sarebbe stata formata da un gruppo di circa 70 persone, di cui molte non del posto. Secondo la Cbci, questo attacco è «una palese violazione dei diritti costituzionali e della dignità umana» mentre «la crescente tendenza alla violenza di gruppo pone una seria minaccia alla coesistenza pacifica». Per questo, prosegue la nota dei presuli, il governo locale dell’Orissa dovrebbe agire rapidamente per identificare e perseguire gli autori dell’attacco e assicurare la sicurezza delle minoranze. Secondo il portale d’informazione Uca news, le tre persone sarebbero state assalite da più di 70 persone appartenenti al gruppo estremista indù Bajrang Dal nell’ambito di un agguato pianificato.

Gli attacchi nell'Orissa

Quanto accaduto solleva preoccupazioni sul clima di intolleranza religiosa e di violenza nell’Orissa, dove i cristiani sono il 2,7 per cento su una popolazione di 42 milioni di persone per oltre il 90 per cento di induisti. Questo Stato dell’est dell’India non è nuovo alle persecuzioni dei cristiani. Durante le rivolte dell’agosto 2008 nel distretto di Kandhamal circa 100 cristiani furono uccisi e oltre 50.000 furono costretti a lasciare le proprie case. Furono rasi al suolo 395 edifici, tra chiese e luoghi di culto, e 6.500 case, diverse istituzioni educative, sociali e sanitarie devastate e saccheggiate. E quello del 2008 non è stato un episodio isolato: secondo i dati del Forum dei cristiani uniti (Ufc), nello stato di Orissa ci sono stati almeno 40 attacchi contro i cristiani.