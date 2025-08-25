Monsignor Honcharuk: "Il mattone nuovo è l'uomo che porta dentro di sé l'amore"
Al Meeting di Rimini 2025 il vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini, monsignor Pavlo Honcharuk, che ai Media Vaticani racconta le difficoltà che sta vivendo la popolazione ucraina martoriata dalla guerra: "Oggi i mattoni vivi pregano e aiutano le persone che soffrono nella guerra. Sono convinto che questi mattoni costruiranno un vero mondo nuovo"
25 agosto 2025, 18:18