Chiesa Ucraina

guerra

pace

speranza

incontro

Monsignor Honcharuk: "Il mattone nuovo è l'uomo che porta dentro di sé l'amore"

Al Meeting di Rimini 2025 il vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini, monsignor Pavlo Honcharuk, che ai Media Vaticani racconta le difficoltà che sta vivendo la popolazione ucraina martoriata dalla guerra: "Oggi i mattoni vivi pregano e aiutano le persone che soffrono nella guerra. Sono convinto che questi mattoni costruiranno un vero mondo nuovo"

