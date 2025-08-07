Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
Port-au-Prince, la Chiesa condanna la violenza Port-au-Prince, la Chiesa condanna la violenza
Chiesa

Haiti, la Chiesa di Port-au-prince: basta spargimenti di sangue, impunità e paura

Dopo il sequestro nei giorni scorsi di nove persone, l’arcidiocesi della capitale condanna duramente l’accaduto e “il fallimento dello Stato e di una società che sta perdendo il senso della vita”. Chiede poi al popolo “di alzare la voce, unirsi nella preghiera e adottare misure per respingere questo clima di disumanizzazione”

Sara Costantini – Città del Vaticano

Il sequestro di nove persone, tra loro una missionaria irlandese e un bimbo con disabilità, è “un nuovo atto di barbarie”, un atto “ignominioso”, espressione di un “collasso morale” che investe l’intera società haitiana. È la denuncia che arriva dall’arcidiocesi della capitale haitiana Port-au-Prince che, in una nota, condanna quanto avvenuto domenica 3 agosto presso l’orfanotrofio Sainte-Hélène de Kenscoff a sud-est della città. La Chiesa quindi lancia un appello sia ai fedeli, chiamati a reagire con la preghiera e l’impegno concreto, sia alle istituzioni, sollecitate a garantire ordine, sicurezza e giustizia.

La violenza, un attacco alla società

L’arcidiocesi descrive il rapimento come un “attacco agli aspetti più nobili della società”: la cura disinteressata verso il prossimo, la protezione dell’innocenza dell’infanzia e la fede incarnata nelle opere di misericordia. Per la Chiesa della capitale, la violenza non colpisce solo le vittime dirette, ma mina le fondamenta stesse della convivenza civile e della dignità umana. Nel comunicato, si esprime “profonda tristezza” e “grande indignazione”, e si sottolinea come questi crimini rivelino “il fallimento dello Stato e di una società che sta perdendo il senso della vita”. Si tratta di un grido d’allarme sull’aggravarsi del clima di impunità, laddove “l’inimmaginabile diventa abitudine” e “i luoghi dedicati all’assistenza, all’istruzione, al rifugio e alla speranza stanno diventando bersagli”.

L’appello dei vescovi alla responsabilità

La Chiesa non si limita a denunciare la gravità della situazione, ma rivolge un richiamo concreto a tutta la comunità, invitando “tutti i fedeli, tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad alzare la voce, unirsi nella preghiera e adottare misure per respingere questo clima di disumanizzazione”. Sollecita, inoltre, le autorità civili, militari e di polizia a “assumersi le proprie responsabilità”, garantendo la sicurezza e l’immediato rilascio delle persone rapite. Non si può costruire il futuro di Haiti, è il richiamo, “sullo spargimento di sangue, sull’impunità e sulla paura” poiché “è giunto il momento di dire insieme: basta! E di agire”.

Indifferenza e crisi umanitaria

Infine, la Chiesa invita a riflettere sull’importanza di non cadere “nell’indifferenza e nelle dispute interne”, per non divenire “insensibili alle sofferenze delle vittime”, e quindi diventare “complici di questa lenta ma sicura distruzione del Paese”. Secondo un rapporto pubblicato dall'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, tra aprile e giugno sono stati registrati almeno 185 rapimenti. Il testo descrive la situazione dei diritti umani come "estremamente preoccupante" in quest’isola immersa in una prolungata crisi socio-politica che finora ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
07 agosto 2025, 15:05
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione