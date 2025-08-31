Nel segno dell’ecumenismo la Giornata del Creato del 1° settembre

Le celebrazioni per la Giornata Mondiale di preghiera per il Creato che si apriranno domani, primo settembre, sono ispirate quest’anno dal 1700° anniversario del Concilio Ecumenico di Nicea e dal messaggio del Papa per la Giornata, il cui tema – Semi di pace e di speranza - era stato scelto da Papa Francesco

Vatican News

Si celebra domani, 1° settembre, la Giornata Mondiale di preghiera del Creato, i cristiani di tutto il mondo si uniranno in preghiera perché vivere il Tempo del Creato è un'opportunità per unirsi ai numerosi sforzi di chi nel mondo lavora a favore della conversione ecologica. Il Tempo del Creato è un’iniziativa ecumenica che ogni anno si celebra dal 1° settembre al 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ed è promossa e sostenuta da diverse realtà, tra cui il Movimento Laudato Si il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Federazione Luterana Mondiale, la Comunione Anglicana.

Nel 1989 il Patriarca ecumenico Dimitrios I ha proclamato per i cristiani ortodossi la Giornata di Preghiera per il Creato il 1° settembre. Successivamente, il Consiglio Ecumenico delle Chiese (WCC) ha prolungato la celebrazione fino al 4 ottobre. Nel 2015 Papa Francesco ha pubblicato l’enciclica Laudato si’ e poi ha istituito la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”. Per l’occasione viene pubblicato un Messaggio e questo anno 2025 ha come tema: “Semi di Pace e di Speranza”, scelto da Papa Francesco. Inoltre, Papa Leone XIV ha proclamato il Decreto del formulario della Messa per la Custodia della Creazione, Missa pro custodia creationis, e lui stesso ha celebrato questa Messa il 9 luglio scorso nel Borgo Laudato sì a Castel Gandolfo.

Per animare le celebrazioni di quest'anno, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, l'organismo che riunisce le Chiese ortodosse e protestanti, ha pubblicato un nuovo video sulla storia e il simbolismo di questa Giornata.

Molte conferenze episcopali, soprattutto nel sud del mondo, stanno incoraggiando le loro parrocchie a celebrare la Giornata con il formulario della Messa per la Custodia della Creazione come accadrà nelle Filippine, secondo quanto ha confermato monsignor Gerardo Alminaza, vescovo di San Carlos, e in altri Paesi latinoamericani, come ha reso noto il segretario generale del CELAM, il Consiglio Episcopale Latinoamericano, monsignor Estrada Herrera Lizardo, vescovo ausiliare di Cuzco.

Il 2025 vede due importanti anniversari: i 1700 anni dal Concilio di Nicea e la pubblicazione dieci anni fa della Laudato si’. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha proposto la Giornata del Creato come occasione per ricordare l’importanza del Credo nel Dio “creatore del cielo e della terra”, “per mezzo del quale tutte le cose sono state create”.

L'iniziativa “Tempo del Creato” è coordinata a livello mondiale dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, presieduto dal vescovo Heinrich Bedford-Strohm, in collaborazione con varie chiese cristiane mondiali e partner. Ogni anno viene organizzato un servizio di preghiera online per celebrare il Giorno del Creato, organizzato da un comitato ecumenico e vedrà la partecipazione del cardinale Fridolin Ambongo, presidente del Simposio delle Conferenze Episcopali dell'Africa e del Madagascar (SECAM), del vescovo luterano della Colombia Atahualpa Hernandez e del reverendo Hyunju Bae della Chiesa presbiteriana coreana.