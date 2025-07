Ucraina, attacco russo sulla capitale alla vigilia del voto sulla legge anticorruzione

È salito a 7 morti, tra cui un bambino di 6 anni, il bilancio dell'attacco con missili e droni sferrato dalle forze russe nella notte a Kiev. Nonostante i bombardamenti è atteso nella giornata di oggi il voto del Parlamento su un nuovo progetto di legge che ripristini l'indipendenza degli organismi anticorruzione del Paese

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

La Russia ha attaccato l'Ucraina la notte scorsa con otto missili da crociera e oltre trecento droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto tre missili da crociera ed hanno neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 291 velivoli senza pilota. Uno dei missili ha colpito un edificio residenziale a Kiev e 21 droni kamikaze hanno colpito 12 località, mentre i detriti dei droni distrutti sono caduti in 19 località, quasi tutte nella capitale.

Kyiv era l'obiettivo principale

La Federazione Russa ha attaccato Kyiv con missili e droni, ha dichiarato il ministro degli Interni Ihor Klymenko, aggiungendo che l'obiettivo principale era quello di colpire proprio la capitale. "Non è la prima volta che i razzi Shaed vengono utilizzati su infrastrutture civili e municipali in Ucraina", ha affermato il ministro. “È ora di confiscare i beni russi e usarli per servire la pace, non la guerra”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla Conferenza in Finlandia in occasione del 50° anniversario degli Accordi di Helsinki. L'obiettivo indicato dal presidente ucraino è quello di "bloccare completamente la macchina da guerra russa, tagliare fuori la sua industria bellica, limitare i suoi profitti energetici e, infine, mettere al servizio della difesa contro l’aggressione russa ogni asset congelato, incluse le ricchezze rubate”.

Smentita la presa di Chasiv Yar

Le informazioni del ministero della Difesa russo sulla conquista della cittaà di Chasiv Yad nella regione di Donetsk "non corrispondono alla realtà", fa sapere il rappresentante del raggruppamento operativo strategico delle truppe di Khortytsya, Viktor Tregubov. "La situazione a Chasiv Yar è la stessa degli ultimi mesi".

La legge anticorruzione

I nuovi attacchi russi avengono alla vigilia di un voto cruciale per il Parlamento ucraino chiamato a rivedere un progetto di legge fortemente criticato nel paese per l'indebolimento delle agenzie anticorruzione ucraine. La legge, già votata il 22 luglio scorso, prevederva di mettere sotto il controllo del procuratore generale, di nomina presidenziale, l'operato dell'agenzia nazionale anticorruzione e del comitato speciale per la lotta alla corruzione. Il provvedimento, fortemente criticato dalla società civile e dai vertici dell'Unione europea, è stato all'origine di imponenti manifestazioni di protesta, come non si vedevano da prima dell'invasione russa del 2022. Nonostante gli attacchi aerei questa mattina un gruppo di manifestanti era ancora assembrato davanti al Parlamento per chiedere che venga ripristinata l'indipendenza degli organismi anti-corruzione.