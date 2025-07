La celebrazione in Polonia dei 25 anni dell’Opera Nuovo Millennio

Circa duemila borsisti, laureati e benefattori della Fondazione “Opera del Nuovo Millennio” si sono riuniti sabato a Jasna Góra per celebrare il 25.mo anniversario dell'organizzazione, considerata uno dei progetti sociali più importanti della Chiesa cattolica in Polonia

s. Amata J. Nowaszewska CSFN - Varsavia

Punto centrale della celebrazione a Jasna Góra è stata la Santa Messa celebrata dall'arcivescovo Antonio Guido Filipazzi, Nunzio Apostolico in Polonia. Nell'omelia, il presule ha sottolineato l'importanza della gratitudine e della generosità nella vita personale e sociale.

Una cultura della vita secondo gli insegnamenti di Giovanni Paolo II

Monsignor Filipazzi ha invitato i borsisti a costruire una “cultura della vita” contro l'egoismo e il relativismo del presente. Ha sottolineato che ciò è possibile se viviamo secondo il messaggio di San Giovanni Paolo II: “L'uomo non può ritrovare pienamente se stesso, se non attraverso il dono sincero di sé”. Al termine della Messa, i rappresentanti dei borsisti hanno affidato alla Madre di Dio l'intera comunità dell'“Opera del Nuovo Millennio”, sottolineando la volontà di “costruire una civiltà dell'amore sul cammino della vocazione di vita che Dio ha dato a ciascuno di noi”.

Il nunzio in Polonia, monsignor Filipazzi nel corso della celebrazione

La borsa di studio è solo l'inizio

La Fondazione “Opera del Nuovo Millennio” nasce per sostenere i giovani “per i quali la mancanza di fondi per l'istruzione costituiva un ostacolo”, ha affermato don Dariusz Kowalczyk, presidente del Consiglio. Tuttavia, come ha sottolineato, “l'aiuto finanziario da solo non è sufficiente”. I borsisti devono incontrarsi, formare una comunità e svilupparsi spiritualmente. Marta Dywicka, ex borsista della Fondazione e diplomata in canto jazz a Danzica, ha precisato che è stata proprio la Fondazione “Opera del Nuovo Millennio” a permetterle di iniziare il suo percorso musicale tra i professionisti. La Fondazione è stata per lei “una pietra miliare nel percorso di sviluppo, non solo musicale, ma anche nella vita e spirituale”.

Una giornata ricca di preghiera, comunità e musica

Le celebrazioni giubilari dell'”Opera del Nuovo Millennio” sono iniziate con un pellegrinaggio e la recita del rosario sul prato antistante il Santuario di Jasna Góra. Dopo la Messa, i partecipanti si sono incontrati per un picnic nei giardini del Seminario Maggiore di Częstochowa. Il programma prevedeva testimonianze, ricordi e un momento anche di convivialità. In serata, il coro e l'orchestra della Fondazione si sono esibiti sul palco del monastero di Jasna Góra con un concerto oratoriano. La giornata si è conclusa con la partecipazione all'appello di Jasna Góra, una preghiera alla Vergine Maria, Nostra Signora Regina della Polonia.

I ragazzi della Fondazione "Opera del Nuovo Millennio" (© Facebook FDNT)

La Fondazione: “monumento vivente” di San Giovanni Paolo II

La Fondazione “Opera del Nuovo Millennio” è stata istituita dalla Conferenza episcopale polacca nel 2000 in risposta all'appello di Papa San Giovanni Paolo II per la solidarietà con i giovani dei villaggi e delle famiglie povere. Il suo programma di borse di studio ha finora coinvolto circa 10mila alunni e studenti provenienti da tutto il paese, sostenendoli non solo finanziariamente, ma anche attraverso la formazione spirituale e il volontariato. Le borse di studio sono versate dal settimo livello della scuola primaria (seconda media) fino al diploma. Dal 2022, la Fondazione gestisce anche un programma di sostegno per i giovani rifugiati provenienti dall'Ucraina e viene spesso definita il “monumento vivente di San Giovanni Paolo II”.

Giubileo della Fondazione Opera del Nuovo Millennio Jasna Góra (© Facebook FDNT)