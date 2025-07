Assisi pronta a vivere il Perdono, porta aperta sulla misericordia

Dal 29 luglio al 4 agosto 2025, nella cittadina di san Francesco sono attesi migliaia di pellegrini che vivranno alla Porziuncola, luogo dove il poverello di Assisi ricevette il dono dell’Indulgenza plenaria, uno degli appuntamenti più intensi. Fitto il calendario degli eventi per ricordare anche il Centenario del Cantico delle Creature

Vatican News

“Il Perdono di Assisi resta una porta aperta sulla misericordia, un richiamo universale che raduna credenti da ogni parte del mondo per un’esperienza viva di riconciliazione e rinnovamento”. Lo si legge in un comunicato dei frati minori dell’Umbria diffuso oggi, 10 luglio, nel quale si ricorda che dal 29 luglio al 4 agosto 2025, Assisi accoglierà migliaia di pellegrini per la Solennità del Perdono alla Porziuncola, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. In quel luogo, nel 1216 Francesco d’Assisi chiese e ottenne da Cristo — con l’approvazione di Papa Onorio III — che ogni fedele, confessato e pentito, potesse ricevere il perdono completo delle colpe e delle pene, accedendo così alla grazia della salvezza. “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”, annunciò il poverello di Assisi al popolo radunato.

Il Triduo di preparazione aprirà la settimana, dal 29 al 31 luglio alle 21:15, con le riflessioni guidate da monsignor Paolo Martinelli, Vicario Apostolico per l’Arabia Meridionale. Il tema scelto per il Triduo è “Il cantico di frate sole: La fede adulta e lo stupore del bambino”. “In un tempo segnato da guerre e conflitti, soprattutto in Medio Oriente: la sua voce autorevole e pacificatrice – si legge nel comunicato - è attesa come parola di speranza, consolazione e dialogo”.

Il programma

Il 31 luglio, la catechesi penitenziale di fra Pietro Marini per mettersi in cammino con il cuore rinnovato. Il primo agosto la messa alle 7 del mattino sarà celebrata da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, che sempre nella stessa giornata presiederà i Vespri. Alle 11 quella presieduta da fra Massimo Fusarelli, Ministro Generale dei Frati Minori. Il 2 agosto, Solennità del Perdono, varie celebrazioni eucaristiche e la firma del Patto di Amicizia tra i Santuari della Misericordia: Porziuncola – Collemaggio alla presenza di monsignor Antonio D’Angelo, arcivescovo Metropolita dell’Aquila. La sera il Rosario e la tradizionale processione aux flambeaux. Tra i momenti più attesi, l’arrivo della 43ª Marcia Francescana “Tu speranza certa” che il primo agosto porterà alla Porziuncola centinaia di giovani in pellegrinaggio. Spazio anche ad eventi culturali con spettacoli teatrali e concerti.

L’essenziale del Vangelo

“Quest’anno il Perdono di Assisi si intreccia con una ricorrenza speciale: il Centenario del Cantico delle Creature”: ricorda il Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, fra Massimo Fusarelli. “San Francesco, attraverso il suo Cantico, ci ha insegnato a contemplare il creato con occhi nuovi, riconoscendo in ogni essere l’impronta del Creatore. Nel Cantico, Francesco invoca il perdono e fa un passo ulteriore: loda il Creatore e invita al perdono reciproco per amore Suo. È significativo che concluda proprio con il perdono, lodando Dio per lo tuo amore”. “Tornare all’essenziale del Vangelo” è questo il Perdono alla Porziuncola per fra Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, “significa tornare all’essenziale del Vangelo: la fiducia sconfinata nella misericordia di Dio. In questo tempo di smarrimento e di accelerazione delle crisi, è come se Francesco ci dicesse ancora oggi che nessuno di noi è escluso dalla tenerezza del Padre”.