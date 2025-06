Polonia, le Suore della Famiglia Betania: SOS di preghiera per i sacerdoti

Da ventisei anni un’iniziativa unisce migliaia di laici e presbiteri nella preghiera per i presbiteri. È la “Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti”, che offre molte forme di cura spirituale e accompagnamento nel ministero. “Come fedeli, abbiamo dimenticato di pregare per i sacerdoti ed è più facile per noi soffermarci sui loro errori e sulle accuse su di essi”, spiega ai media vaticani Daria Tyborska, della congregazione delle Suore della Famiglia Betania

Karol Darmoros – Città del Vaticano

La Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti è stata fondata in Polonia il 4 febbraio 1999 per iniziativa di suor Gabriela Bassista che, ascoltando la gioia e le preoccupazioni dei sacerdoti, rispose loro con la preghiera. La prima Adorazione del Santissimo Sacramento dedicata a loro ha generato una comunità di otto persone che si sono impegnate a pregare per tutta la vita per un particolare sacerdote. Oggi la missione conta più di 8.800 membri ed è guidata dalla congregazione delle Suore della Famiglia Betania, il cui carisma sacerdotale proviene dal fondatore, il polacco servo di Dio don Józef Małysiak. “Il carisma delle Suore di Betania si basa sul sostegno ai sacerdoti attraverso la preghiera e l’aiuto nel lavoro pastorale”, spiega suor Daria Tyborska.

Responsabilità per la Chiesa

La Missione di Betania vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di un cambiamento nell’approccio alla responsabilità per la Chiesa. “Ci siamo abituati al fatto che è dominio dei sacerdoti e del clero e i laici vi sono meno impegnati. Fortunatamente questo pensiero sta cambiando e sta cambiando nella nostra preghiera e attraverso di essa”, ha osservato la religiosa. La Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti mostra così che i fedeli sostengono i sacerdoti nella loro santità e vocazione: “Proprio come i sacerdoti sono responsabili di noi, noi come fedeli siamo responsabili dei nostri sacerdoti”, sottolinea ai media vaticani.

Comunità di preghiera per i sacerdoti

La Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti riunisce sia i laici, amici di sacerdoti, le loro famiglie, gli amici, le persone di buona volontà, sia il clero. “Sì, i sacerdoti pregano gli uni per gli altri, anche i vescovi e le persone di vita consacrata pregano”, ha detto suor Daria. A ogni membro è affidato un sacerdote per il quale dovrebbe pregare, diventando la sua ‘ombra’ sostenendolo discretamente con la preghiera allo Spirito Santo e alla Madre di Dio. I partecipanti ricevono una tessera associativa, il libro di preghiere della Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti e un’immagine ricordo per il sacerdote se pregano per un ecclesiastico di loro scelta.

Perché vale la pena pregare per i sacerdoti?

Suor Daria evidenzia anche la necessità di pregare per i sacerdoti a causa della situazione attuale. “Come credenti, ce ne siamo un po’ dimenticati, ci siamo tolti di dosso la responsabilità della Chiesa, imponendo questo giogo di idealità ai sacerdoti”, dichiara, citando san Giovanni Maria Vianney, il curato d’Ars, che disse: “Abbiamo tali sacerdoti quali li otteniamo con la preghiera». Tyborska è del parere che, sebbene i media spesso sottolineino le debolezze dei sacerdoti, i fedeli non dovrebbero giustificarsi con tali messaggi per abbandonare il sostegno al clero. “Ci siamo permessi – sottolinea ancora – di pensare: abbiamo davvero bisogno di questo sacerdozio nella Chiesa? E questo è già un pessimo modo per dubitare della presenza di Cristo nei sacramenti e nella Chiesa. Oggi Dio ci chiama ancora una volta a scoprire che il sacerdozio è santo al di sopra di tutto ciò che è debole e fragile e che è attuale, che la sua misericordia è attuale”.

Varie forme di sostegno

La Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti offre varie iniziative che realizzano il carisma principale. Intenzioni di preghiera per i sacerdoti è un libro online a cui i fedeli e gli stessi sacerdoti inviano richieste di preghiera portate dalle suore davanti al Santissimo Sacramento. L’Ufficio delle intenzioni del messale consente di ordinare messe per i sacerdoti, sia vivi sia defunti. Le ‘domeniche sacerdotali’ sono incontri nelle parrocchie dove le suore danno testimonianza della preghiera per i sacerdoti, mostrando la bellezza del loro ministero. I ‘Gruppi di preghiera della Missione di Betania a sostegno dei sacerdoti’ organizzano l’adorazione il primo giovedì del mese mentre il ‘servizio di emergenza sms per i presbiteri’ consente ai sacerdoti di chiedere preghiere tramite messaggi di testo.