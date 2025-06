Usa, il dolore della diocesi di San Bernardino per gli arresti arbitrari di migranti

Con una preoccupata lettera aperta, monsignor Alberto Rojas denuncia con forza l'aumento dei fermi anche nelle strutture religiose. "Vediamo agenti che trattengono le persone mentre escono di casa, sul posto di lavoro e in altri luoghi pubblici scelti a caso". Contro il programma legislativo in materia di tasse e immigrazione dell'amministrazione Trump scendono in campo decine di altri vescovi

Vatican News

“Abbiamo assistito a un cambiamento e a un aumento dell'applicazione della legge sull'immigrazione nella nostra regione e in particolare nella nostra diocesi. Le autorità stanno sequestrando fratelli e sorelle in modo indiscriminato, senza rispettare il loro diritto a un giusto processo e la loro dignità di figli di Dio”. È con una lettera aperta dolorosa e preoccupata che monsignor Alberto Rojas, vescovo della diocesi di San Bernardino, nella California meridionale, denuncia con forza alcuni arresti governativi considerati arbitrari che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi anche all’interno di alcune parrocchie della diocesi.

Non è il Vangelo di Gesù

“Pur rispettando e apprezzando il diritto delle forze dell'ordine di tenere le nostre comunità al sicuro daicriminali violenti – spiega il presule - ora vediamo agenti che trattengono le persone mentre escono di casa, sul posto di lavoro e in altri luoghi pubblici scelti a caso. Abbiamo assistito ad almeno un caso di agenti del Servizio di immigrazione e dogana che sono entrati in una proprietà parrocchiale e hanno sequestrato diverse persone. Non dovrebbe sorprendere che tutto ciò stia creando un'enorme quantità di paura, confusione e ansia per molti. Non è conforme al Vangelo di Gesù Cristo che ci guida in tutto ciò che facciamo”.

Manifestare è un diritto

Monsignor Rojas fa anche notare che in molti stanno scendendo in piazza per esprimere la loro opposizione alle attuali politiche di controllo dell'immigrazione. “È un loro diritto costituzionale farlo", invitando i manifestanti "ad agire senza volgarità, violenza verso gli altri o distruzione di proprietà". A creare ulteriore tensione, viene poi sottolineato, è stata la "decisione di dispiegare truppe della Guardia Nazionale federale e personale militare nei luoghi delle proteste. A questo punto, ciò sembra solo aumentare il livello di rabbia e la paura della violenza nelle strade”.

Il timore dei fedeli

Secondo alcuni media locali, questi arresti considerati indiscriminati avrebbero contribuito a spaventare i fedeli al tal punto da impedire la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche, mentre altri raid compiuti nell’area di Los Angeles avrebbero scatenato panico e proteste della comunità islamica locale. Intanto, venti vescovi statunitensi hanno sottoscritto un'iniziativa interreligiosa per opporsi al One Big Beautiful Bill Act, che attuerebbe disposizioni chiave del programma legislativo del presidente Donald Trump in materia di tasse e immigrazione, definendolo un fallimento morale.