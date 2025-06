Incontri Teologici 2025: il dialogo strada della teologia del futuro

Resi noti il tema e i relatori della quarta edizione degli Incontri Teologici del Mediterraneo, organizzati dal 13 al 19 luglio dall'arcidiocesi croata di Rijeka (Fiume), che rifletteranno sul ruolo della teologia e dei teologi nel passato, presente e futuro. Aperte le iscrizioni per 40 studenti e dottorandi di teologia cattolici, protestanti, ortodossi e anche islamici. Anche i cinque docenti sono studiosi di diverse confessioni cristiane e musulmani

“Dal dogma al dialogo: la teologia e le sfide contemporanee”: su questo tema si svilupperà la quarta edizione degli Incontri Teologici del Mediterraneo, una settimana di lezioni-confronto, lavori di gruppo e dibattiti pubblici, per 40 studenti di teologia dei Paesi balcanici ed europei tra cattolici, ortodossi, e protestanti e, organizzata dall'arcidiocesi croata di Rijeka (Fiume). Dal 13 al 19 luglio 2024, nella Casa pastorale Domus Laurana, a Lovran, sul mare Adriatico, anche i cinque docenti relatori, che si alterneranno nelle lezioni e guideranno i lavori di gruppo, saranno cattolici, ortodossi, e protestanti.

I 1700 anni del Concilio di Nicea e i 60 del Vaticano II

“In occasione di due importanti anniversari storici nel 2025 – 1700 anni dal Primo Concilio di Nicea (325), spiegano gli organizzatori, coordinati dall'arcivescovo di Rijeka Mate Uzinić - che ha posto le basi del dogma cristiano, e 60 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II (1965), che ha inaugurato un nuovo rapporto tra la Chiesa e il mondo, caratterizzato soprattutto dal dialogo – gli Incontri Teologici del Mediterraneo di quest’anno rifletteranno sul ruolo della teologia e dei teologi nel passato, presente e futuro”.

Studenti e docenti, sia cristiani che musulmani

Per arricchire ulteriormente le riflessioni teologiche del programma e favorire un’apertura ecumenica e interreligiosa, tra i relatori saranno presenti non solo teologi cattolici, ma anche ortodossi, protestanti e musulmani. Il programma è aperto a studenti del terzo, quarto e quinto anno, laureati delle facoltà teologiche cattoliche, protestanti, ortodosse e islamiche e studenti post-laurea in teologia. L’evento si svolgerà presso la Domus Laurana a Lovran - Laurana (Croazia). Per candidarsi è necessario compilare, entro il 30 giugno, il modulo al seguente link. Le lezioni e i workshop saranno tenuti in lingua inglese. Si accettano in totale 40 studenti.

I cinque relatori della quarta edizione degli Incontri

Tra i cinque relatori invitati, troviamo Lejla Demiri, professoressa associata di Dogmatica islamica e direttrice esecutiva del Centro di Teologia Islamica presso l’Università di Tübingen, in Germania. Si occupa di teologia sistematica, storia intellettuale dell’Islam e incontri teologici tra musulmani e cristiani. Presente poi Johanna Gustafsson Lundberg,

professoressa associata di Etica presso il Centro per la Teologia e gli Studi Religiosi dell’Università di Lund, in Svezia. Si occupa del ruolo della religione nello spazio pubblico, le migrazioni, l’ecclesiologia e l’educazione religiosa. Insieme a Ulrich Schmiedel ha recentemente fondato il “Laboratorio di Teologia Pubblica” dell’Università di Lund.

Relatori cattolici e ortodossi, dalla Croazia e dall’Italia

Dialogherà con gli studenti anche Marko Medved, teologo e storico della Chiesa, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche in Medicina dell’Università di Rijeka-Fiume. È stato caporedattore della rivista Riječki teološki časopis, e conduce ricerche sulla storia della Chiesa. Tra le monografie pubblicate segnaliamo: La Chiesa di Fiume nel periodo del fascismo: la nascita della diocesi e i primi amministratori italiani (2015), e Filius conventus Fluminensis. Gli Agostiniani eremiti di San Girolamo a Fiume (2020). Tra i docenti anche Sergio Massironi, sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano, teologo presso il Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Editorialista per L’Osservatore Romano, dirige la collana “Teologia dalle periferie” per l’editore Castelvecchi. Tra i libri pubblicati: Cattolico cioè incompleto (2022) e Sulle tracce di Dio. Giro ai margini del mondo (2023). Infine sarà relatore anche Vladan Perišić, professore emerito di Filosofia, Epistemologia teologica, Ontologia e Patrologia presso la Facoltà di Teologia Ortodossa dell’Università di Belgrado e già professore di Filosofia presso la Facoltà di Filosofia della stessa università. È archimandrita della Chiesa Ortodossa Serba e parroco della Parrocchia Ortodossa di Dubrovnik. Le sue pubblicazioni: Fede come anche ragione (2009); Studi teologici (2020); Sale della terra e luce del mondo (2024).

