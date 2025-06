Perù, Chiclayo dà nuovo impulso alle opere sociali avviate da Leone XIV

Cinque progetti promossi dall'allora vescovo Roberto Prevost saranno sostenuti da diverse associazioni presenti nella diocesi del Perù settentrionale. L'iniziativa più eclatante è il finanziamento di un programma attraverso la vendita di un cono gelato con la forma del Papa

Vatican News

Migliaia di famiglie vulnerabili del dipartimento di Lambayeque, in Perù, beneficeranno di cinque progetti sociali sostenuti tra il 2014 e il 2023 dall'allora vescovo di Chiclayo, monsignor Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV, a cui la diocesi peruviana ha dato nuovo impulso. La prosecuzione di questi progetti educativi, sanitari, imprenditoriali e ambientali è stata confermata attraverso accordi tra la Camera di Commercio e Produzione di Lambayeque, il Comitato per la Responsabilità Sociale, l' associazione Voices of Help e diverse parrocchie locali, tutti attori chiave per lo sviluppo umano della popolazione della costa settentrionale del Paese sudamericano.

Un prodotto di beneficenza ha attirato particolare attenzione, la cui vendita sosterrà il sostegno educativo dei bambini della zona di Santa Ana, nel distretto di José Leonardo Ortiz. Si tratta di un sorprendente ghiacciolo al cioccolato bianco raffigurante il Papa; da qui il nome "Papaleta", un gioco di parole tra la parola "Papa" e quella spagnola "paleta", che indica la paletta del gelato. Il 20% del ricavato sarà destinato all'apertura di uno spazio nella parrocchia di San Juan Apóstol, che offrirà materiale di lettura, sessioni di supporto educativo, attività ricreative e promozione della lettura.

Il "Papaleta", il gelato con la forma del Papa per finanziare progetti per bambini vulnerabili

Cibo e ossigeno

Un altro progetto mira a sostenere cinque mense parrocchiali, che servono 800 persone che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere a un'alimentazione di qualità. Cibo, medicine, vestiario e beni di prima necessità saranno forniti da 25 aziende associate alla Camera di Commercio e Produzione di Lambayeque e distribuiti nelle parrocchie di María Reyna de los Sacerdotes, Divina Misericordia, San Martín de Tours e Santa María del Camino, nonché presso il centro comunitario "Ustedes denles de comer".

Un terzo progetto sociale sarà la riattivazione dell'impianto di ossigenoterapia situato nel distretto di Mochumí, creato dal vescovo Prevost durante la pandemia di Covid-19. Attraverso una campagna di raccolta fondi, l'obiettivo è mantenere questa moderna struttura al servizio delle persone nella provincia che sono dipendenti dalla ossigenoterapia.

Imprenditorialità e tutela ambientale

Anche le piccole e medie imprese troveranno supporto nell'ambito di questo nuovo accordo. La Cooperazione allo Sviluppo tedesca, implementata da GIZ attraverso il programma "Si Frontera", istituirà un hub che fornirà strumenti e rafforzerà le capacità di individui con idee imprenditoriali innovative.

Un progetto finale sarà finalizzato all'abbellimento e alla tutela dell'ambiente urbano di Chiclayo. L'idea è quella di aumentare il numero di alberi in città e rafforzare la gestione dei rifiuti solidi. Il Rotary Club e l'Università Señor de Sipán guideranno questa iniziativa, raccogliendo fondi per l'acquisto di alberi, un veicolo per la raccolta dei rifiuti e realizzando campagne di educazione ambientale.

I comedores per dare cibo ai poveri (Instagram Voices of Help)