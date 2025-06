Consacrati insieme per aprire cammini, tra nuove comunità e antiche radici

Dal 12 al 14 giugno al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo si terrà il VI Incontro delle Nuove forme di Vita consacrata. Un appuntamento promosso da famiglie ecclesiali riconosciute, per confrontarsi su identità, missione e prospettive all’interno di una Chiesa sinodale, in dialogo con il Vaticano

Eleanna Guglielmi - Città del Vaticano

La vita consacrata continua a interrogarsi sulle forme con cui si incarna oggi il Vangelo, tra fedeltà alla tradizione e novità suscitate dallo Spirito. Dal 2011, il ciclo di incontri “Aprendo Cammini” ha creato uno spazio di dialogo tra istituti di vita consacrata e nuove comunità che, pur nella diversità dei carismi, condividono l’intento di camminare insieme nella Chiesa. Il sesto incontro, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno prossimi presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, prosegue questo cammino di comunione, offrendo una piattaforma ecclesiale di confronto e discernimento, in ascolto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Tra riconoscimento canonico e cammino sinodale

L’appuntamento, che si ripete ogni tre anni, vuole essere uno spazio aperto alle realtà già riconosciute e a quelle che sono ancora in ricerca. Alcune sono ancora molto giovani e sulla via di un percorso di riconoscimento nella Chiesa, altri già approvati dall’autorità ecclesiastica. Per questo, uno degli obiettivi centrali dell’incontro sarà proprio la riflessione sulla sinodalità, sul rapporto tra carisma e gerarchia e sul riconoscimento ecclesiale alla luce dei documenti più recenti, Mutuae Relationes e Comunione e corresponsabilità.

Dal 12 al 14 giugno il sesto incontro delle Famiglie ecclesial al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

Un evento che intreccia tradizione e profezia

Organizzato in collaborazione con l’Istituto Monastico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, l'appuntamento prevede contributi di esperti, canonisti e rappresentanti del mondo ecclesiale. Tra i relatori figurano padre Leonello Leidi, del Dicastero per la Vita Consacrata; Lourdes Grosso, missionaria idente dell’Istituto Id di Cristo Redentore, consultrice del Dicastero; il benedettino padre Fernando Rivas, preside dello stesso Istituto Monastico; suor Patrizia Girolami, cistercense della stretta osservanza e priora di Valserena. L’ambiente benedettino in cui si svolge l’incontro contribuisce al confronto e al dialogo tra la novità dei carismi emergenti e la solidità della tradizione monastica, in un’ottica di arricchimento reciproco.

Verso una Chiesa che cammina insieme

Le giornate si articoleranno in sessioni plenarie, lavori in gruppo e momenti di preghiera condivisa. La giornata di sabato sarà dedicata a una tavola rotonda sulle prospettive della vita consacrata nella Chiesa di oggi. Al termine dell’incontro è previsto un pellegrinaggio giubilare a piedi verso San Paolo fuori le Mura, segno visibile del desiderio di attraversare insieme le porte del tempo presente con lo sguardo rivolto alla comunione e alla missione.

