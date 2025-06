In 70.000 al pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto

In un messaggio Leone XIV ha esortato a infondere nuovo entusiasmo al cammino di fede. Cardinal Semeraro: "La meta del cammino è la Casa di Nazaret custodita a Loreto". Nella preghiera del vescovo Marconi un pensiero per la pace e per le donne vittime di femminicid

Giovanni Zavatta - Città del Vaticano

Sono arrivate persone da tutta Italia e dall’estero (addirittura dalla lontana Colombia) per partecipare, nella notte fra sabato e domenica, alla 47ª edizione del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. «Dove abiti?» (Gv 1, 38). La casa della speranza il tema proposto da Comunione e Liberazione. In migliaia si sono radunati al Centro Fiere di Villa Potenza (Macerata) per cominciare il tragitto verso la città mariana che ospita il Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto: un cammino notturno di 28 chilometri tra le colline marchigiane, un’ininterrotta processione aux flambeaux scandita da canti, recita del rosario, momenti di testimonianza. Alla fine si calcola che abbiano partecipato complessivamente almeno 70.000 fedeli.

Il messaggio di Papa Leone XIV

Sabato sera, prima della partenza, durante la messa celebrata dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, è stato letto il messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, inviato da Leone XIV. Il Papa ha esortato i partecipanti a «imparare lo stile umile e silenzioso della Vergine madre, la quale invita a fissare con fiducia lo sguardo sul suo figlio Gesù in ogni circostanza della vita», e ha auspicato che tale momento di preghiera «susciti in ciascuno nuovo entusiasmo nel cammino di fede per diventare testimoni gioiosi e autentici del Vangelo». Mercoledì scorso, durante l’udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV aveva benedetto la “Fiaccola della pace” alla presenza di due tedofori, del vescovo emerito di Fabriano-Matelica, Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio nel 1978, e del vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi. Sono stati proprio Vecerrica, Marconi e l’arcivescovo prelato di Loreto, Fabio Dal Cin, ad accogliere i pellegrini al loro arrivo al santuario.

La casa della speranza

«La meta del cammino è la Casa di Nazaret custodita a Loreto», aveva detto il cardinale Semeraro alla messa di sabato sera a Macerata: «È un segno, perché lì il figlio di Dio si è fatto uomo per esserci compagno di cammino. Sempre, anche se noi oggi non lo vediamo come Maria e i discepoli durante la vita terrena. Non lo vediamo perché egli non è più fuori di noi. È dentro di noi. Con questa fede dobbiamo camminare». Riferendosi poi al tema del pellegrinaggio, Dove abiti? La casa della speranza, il porporato ha spiegato che «è la domanda che rivolsero a Gesù due discepoli, come leggiamo nel quarto Vangelo. Cosa c’è nella profondità di questa domanda? Io penso che ci sia anzitutto un intimo benché ancora inespresso desiderio di incontro, di comunione. Non domandano un indirizzo ma una casa dove stare insieme, dove conoscersi e vivere l’intimità dell’amicizia. Sia questa la spinta anche per il vostro cammino. Perciò è chiamato “pellegrinaggio”: perché indica sempre una meta», ha concluso Semeraro.

Una preghiera universale

Nel suo intervento il vescovo di Macerata ha chiesto di pregare intensamente per la fine delle guerre nel mondo ma anche «per tutte le vittime dei femminicidi», facendo riferimento a un delitto commesso poche ore prima a Tolentino. «Purtroppo la guerra non è solo una cosa lontana ma può arrivare anche dentro ogni casa. Sentiamoci interrogati tutti da questa vicenda per educarci al rispetto della vita e delle persone, a lottare contro ogni forma di violenza, oltre che a educare i nostri giovani nella luce di questo cammino e non nel buio della violenza». Monsignor Marconi ha quindi sottolineato, a positivo contrasto, il momento «veramente emozionante di vedere la partenza di tutte queste persone che nella notte non si lasciano spaventare e seguono la luce della speranza».