Daniele Piacentini nuovo direttore generale della Fondazione Gemelli

Attualmente amministratore delegato e direttore generale dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, assumerà l’incarico dal 1° luglio succedendo al professor Marco Elefanti

Vatican News

Daniele Piacentini è il nuovo direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Attualmente amministratore delegato e direttore generale dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, assumerà l’incarico dal 1° luglio come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta di lunedì 23 giugno. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha designato Piacentini alla guida del Gemelli al termine di un articolato e approfondito processo di selezione; succede al professor Marco Elefanti, direttore generale del Gemelli dal 31 gennaio 2018.

Il curriculum

Daniele Piacentini ha costruito un significativo bagaglio di esperienze in oltre 25 anni di carriera professionale maturata in organizzazioni sanitarie di eccellenza. Ha avviato la sua carriera nell'ambito delle Risorse Umane all'Istituto Europeo di Oncologia, dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a ricoprire l'incarico di Direttore Centrale delle Risorse Umane di IEO e del Centro Cardiologico Monzino. Dal luglio del 2015 al giugno del 2022 Piacentini ha ricoperto il ruolo di direttore delle Risorse Umane della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Dal luglio del 2022 ha assunto il ruolo di amministratore delegato e direttore generale dell'Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola nell'ambito del progetto di rilancio dell'Ospedale.

La scelta

La scelta della sua figura - si legge in una nota - è avvenuta in prossimità della scadenza del secondo mandato quadriennale del professor Elefanti; il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nello scorso mese di marzo aveva avviato una selezione per ricercare, tra i migliori manager della sanità italiana, il nuovo direttore generale del Policlinico Gemelli. Il processo di ricerca e selezione è stato coordinato da una Commissione composta dal dottor Daniele Franco, presidente della Fondazione, dalla professoressa Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da Giuseppe Fioroni, vice presidente della Fondazione, dal professor Antonio Gasbarrini, nel duplice ruolo di preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di direttore scientifico ad interim, e dal professor Elefanti. Al fine di assicurare la valutazione di una ampia platea di candidati, ci si è avvalsi di un'autorevole società di head hunting che ha individuato candidati di alto profilo nel panorama nazionale della sanità pubblica e privata.

Gratitudine al professor Elefanti

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'esito del processo di selezione nella seduta del 26 maggio, in quella immediatamente successiva del 23 giugno ha proceduto a designare il dottor Daniele Piacentini nel ruolo di direttore generale della Fondazione Gemelli a decorrere dal 1° luglio 2025 con incarico quadriennale. Piacentini continuerà a svolgere il ruolo di amministratore delegato della società benefit Gemelli Isola. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso vivo apprezzamento nei confronti del professor Elefanti, che ha ringraziato per il lavoro svolto negli otto anni di mandato. Il suo ruolo è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita della Fondazione e la sua leadership ha lasciato un'impronta duratura e significativa.