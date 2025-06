La morte di Maria Voce, guidò i Focolari dopo Chiara Lubich

Nella giornata di venerdì 20 giugno la scomparsa della prima presidente del Movimento dei Focolari dopo la fondatrice e che guidò dal 2008 fino al 2021. I funerali si terranno a Rocca di Papa lunedì 23 giugno

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Calabrese, nata ad Aiello Calabro il 16 luglio 1937, prima donna avvocato nella regione, focolarina dal 1959, per sei anni accanto a Chiara Lubich e poi responsabile del Movimento in Turchia per altri sei anni, Maria Voce è scomparsa ieri pomeriggio alle 17.22 a Rocca di Papa “nella sua casa, - si legge in un comunicato firmato da Margaret Karram, presidente dei Focolari - circondata dalle cure e dall’amore delle focolarine del suo focolare e dalla preghiera di tutti noi. Era serena”.

Il saluto della presidente Karram

Maria Voce aveva il nome “Emmaus”, avuto da Chiara Lubich, “che richiama – scrive Karram - l’esperienza del Risorto in cammino con noi, ha segnato tutta la sua vita. Affermava infatti: ‘Come si fa l’Opera di Dio? Con Gesù in mezzo!’”. L’attuale presidente dei Focolari, che ha succeduto Maria Voce nel 2021, ricorda “la sua vicinanza così discreta ma viva”, “i suoi consigli così pieni di Sapienza”. “Era presente nelle più varie occasioni, feste, anniversari, viaggi; mi assicurava le sue preghiere, l’offerta della sua vita e spesso mi faceva trovare un dono, un fiore, una sua poesia”. I funerali saranno lunedì, 23 giugno alle 15.00 presso il Centro Internazionale di Rocca di Papa.

Un’anima aperta al mondo

Dopo la morte della fondatrice dei Focolari Chiara Lubich, avvenuta il 14 marzo 2008, per statuto viene eletta una donna. La scelta ricade su Maria Voce che guida per due mandati, fino al 2021, il movimento a cui aderiscono nel mondo 2 milioni di persone in 182 Paesi. “È stata un'esperienza che direi difficile all'inizio, naturalmente, perché anche sconosciuta – aveva affermato Maria Voce in un’intervista a Vatican News - e quindi tutta da scoprire, ma un'esperienza bellissima e arricchente. Mi ha aperto l'anima sul mondo e quindi mi sento veramente molto più ricca dopo questi anni e molto grata a Dio di questa esperienza, soprattutto più ricca di tanto amore che ho cercato di dare a questa famiglia, ma che senz'altro ho ricevuto abbondantemente da persone prima sconosciute che sono diventate parte di me, veramente miei fratelli e mie sorelle nel mondo intero”.

A servizio della Chiesa

Nel 2009 Benedetto XVI nomina Maria Voce consultrice del Pontificio Consiglio per i Laici e nel 2011 consultrice del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel 2012 interviene in Irlanda al 50° Congresso Eucaristico internazionale. Il 2 settembre porta il messaggio conclusivo al Genfest (Budapest, Ungheria), alla presenza di 12 mila giovani di tutti i continenti. Stretto il rapporto con Papa Francesco che Maria Voce incontra nel 2013, l’anno in cui avvia la richiesta formale per l’inizio della causa di beatificazione e canonizzazione di Chiara Lubich, poi aperta il 27 gennaio 2015. Nel 2017 un nuovo incontro con Francesco che la riceve insieme a circa 1200 imprenditori, giovani e studenti, venuti da 54 Paesi per celebrare il 25º anniversario del Progetto di Economia di Comunione, iniziato da Chiara Lubich nel 1991, durante una sua visita in Brasile, come una risposta concreta ai problemi sociali e al capitalismo in generale.