"Pax et Bonum", convegno e fiaccolata per la pace con il cardinale Pizzaballa

Domenica 8 giugno si svolge nel pomeriggio l’iniziativa promossa da Azione Cattolica e Istituto Toniolo per parlare di disarmo e scenari di guerra. Sarà donato un ulivo al Comune di Roma per ricordare l’incontro nei Giardini Vaticani del 2014, con Papa Francesco e i presidenti di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese

Nell’ambito del Giubileo delle Associazioni, dei Movimenti e delle nuove Comunità che si terrà nel fine settimana, venerdì 6 giugno saranno presentati in una conferenza stampa il Convegno internazionale “Pax et Bonum” – Costruire la pace per il bene comune, sulla via del diritto internazionale, e a seguire la Fiaccolata per invocare la pace. Le iniziative, che si svolgeranno domenica pomeriggio 8 giugno, sono promosse dall’Azione Cattolica Italiana, dal Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC) e dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” e in occasione di “Un Minuto per la Pace” che il FIAC propone ogni anno in ricordo dell’incontro, l’8 giugno 2014, nei Giardini Vaticani tra il presidente israeliano Shimon Peres e quello dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, voluto da Papa Francesco e alla presenza del Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I.

Voci dai territori di guerra

Il convegno “Pax et Bonum” prenderà il via alle 17.30 di domenica nella Sala San Pio X, dopo l’intervento del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, sono previsti interventi sul ruolo del diritto internazionale nella policrisi globale e anche alcune testimonianze da luoghi di conflitto come Ucraina, Burundi, Myanmar, Colombia e Terra Santa. Alla fiaccolata per la pace, che si snoderà lungo via della Conciliazione per concludersi a Piazza Pia, parteciperanno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sotto-segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Fabio Baggio.

Un ulivo per la pace

Sarà poi consegnato al Comune di Roma uno dei 12 ulivi che verranno piantumati a Villa Pamphili con una targa commemorativa dell’evento. Un’iniziativa proprio per ricordare l’ulivo piantato nel 2014 in Vaticano. Nella conferenza stampa – riferisce un comunicato – sarà lanciata la proposta di istituire un Ministero della Pace, che sarà presentata ufficialmente il prossimo 24 giugno 2025. Verranno anche presentati i dati del Bilancio di Sostenibilità 2025 dell’Azione Cattolica Italiana, giunto alla settima edizione. Una fotografia articolata del suo servizio alla Chiesa e al Paese. Focus di questa edizione su partecipazione e democrazia, nel solco della Settimana sociale di Trieste e a 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo.