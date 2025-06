Giornata del Donatore del sangue, la basilica di San Francesco si illumina di rosso

Ad Assisi questa sera l'illuminazione della facciata superiore. “Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite” il claim scelto da AVIS Nazionale per la ricorrenza 2025. Fra Giulio Cesareo: "Felici di poter celebrare e dare spazio a chi non sparge sangue altrui, ma dona il proprio per il bene degli altri"

Vatican News

Questa sera, sabato 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso. “Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite” è il claim scelto da AVIS Nazionale per il manifesto della ricorrenza di quest’anno.

Solidarietà e amicizia sociale

"In un tempo così marcato da contraddizioni ed efferata violenza, a livello locale e internazionale, come comunità francescana dei frati siamo felici di poter celebrare e dare spazio a chi non sparge sangue altrui, ma dona il proprio per il bene degli altri", dichiara fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. "La solidarietà e l’amicizia sociale sono il cammino necessario verso la pace e la fraternità".