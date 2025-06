Associazione Teologica Italiana, congresso sul Vaticano II tra eredità e futuro

A Pisa, dal 25 al 28 agosto prossimi, nell'Auditorium "Giuseppe Toniolo", si rifletterà sulla evangelizzazione a sessant'anni dal Concilio e l'impatto di quest'ultimo sulla Chiesa e sulla teologia contemporanea. Nella giornata di apertura l'intervento del cardinale Aveline

Vatican News

Pisa si prepara ad accogliere il XXIX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana (ATI). Dal 25 al 28 agosto 2025, nell'Auditorium Giuseppe Toniolo, accanto al Duomo e alla celebre torre campanaria, si rifletterà su "Luce delle genti". Cristo, la Chiesa, l'evangelizzazione a 60 anni dal Vaticano II. L'intento principale del congresso è esplorare l'attualità del Concilio Vaticano II e il suo impatto sulla Chiesa e sulla teologia contemporanea. La prospettiva cristologica farà da bussola per approfondire la comprensione della realtà della Chiesa e dell'evangelizzazione in relazione alle diverse culture. L'evento si propone di affrontare interrogativi e "nodi irrisolti", tracciando nuove direzioni per uno sviluppo creativo e immaginando il futuro delle comunità cristiane e delle loro teologie.

Il programma

Il Congresso si aprirà lunedì 25 agosto con la tematica "Scrutare i segni dei tempi..." (GS 4): la Chiesa nel mondo. Dopo i saluti iniziale del presidente, il vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, il cardinale Jean-Marc Aveline interverrà sulle domande che la Chiesa riceve e può porre al mondo, a sessant'anni dalla conclusione del Concilio. A seguire, Stella Morra esplorerà "Cosa lo Spirito dice alle Chiese?". La giornata di martedì 26 agosto sarà incentrata su "...alla luce del Vangelo" (GS 4): Cristo e la Chiesa. In mattinata, Armando Nugnes proporrà una lettura trasversale del rapporto tra Cristo, Chiesa ed evangelizzazione, con un focus sulla cristologia nel e dal Vaticano II. Michael Seewald approfondirà il tema della "Forma Christi - forma Ecclesiae - reformatio Ecclesiae”, alla ricerca di come la dimensione cristologica sia fattore propulsivo della riforma ecclesiale. Nel pomeriggio, Rafael Luciani discuterà "La Chiesa del Concilio e le sue ermeneutiche: una prospettiva critica a partire dal processo sinodale". Concluderà la giornata Clarence Devadass, che parlerà de "La Chiesa del Concilio tra testi e contesti”, riflettendo a partire dall’esperienza asiatica. La giornata di mercoledì 27 agosto porterà, come titolo di riferimento, “Con mirabile varietà” (LG 32): la complessità della Chiesa. Serena Noceti affronterà i "Nodi irrisolti nelle strutturazioni ecclesiali", mentre Matteo Visioli si concentrerà su "Ministeri e potestates in una Chiesa sinodale". Il pomeriggio sarà dedicato a sessioni parallele e a una visita al complesso della Primaziale. Infine, giovedì 28 agosto, la sessione conclusiva, intitolata “Per la piena realizzazione del disegno di Dio” (LG 17): prospettive per Chiesa, evangelizzazione, culture, vedrà l'intervento di Andrew G. Recepcion sui "Modelli emergenti di Chiesa e di evangelizzazione". Concluderà il congresso Mario Antonelli, che tratterà del "Futuro della fede e annuncio nella complessità dei contesti".

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.teologia.it o contattare la segreteria dell’ATI all'indirizzo ati.segretario@gmail.com