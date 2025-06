Mourad: la sfida di vivere da cristiani in Siria

La testimonianza dell’arcivescovo di Homs dei Siri sulle speranze e le preoccupazioni di una generazione, segnata da guerra e povertà, che affronta un momento storico cruciale

Beatrice Guarrera - Città del Vaticano

Un momento storico cruciale per la costruzione di un futuro possibile per le nuove generazioni: è quello che sta vivendo in questo momento la Siria, secondo quanto affermato da Jacques Mourad, arcivescovo di Homs dei Siri, in una conferenza stampa online organizzata oggi, 3 giugno, da Acn International, la sezione internazionale della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre.

Una rinnovata speranza

Il Paese del Medio Oriente, provato da anni di guerra civile e dal devastante terremoto del 2023, sta affrontando ora una nuova fase, dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad e la presa del potere di Ahmed Al-Sharaa. Si tratta di un cambiamento che ha dato una rinnovata speranza ai siriani, tutti in condizioni di precarietà e povertà davvero preoccupanti. Tra loro anche i cristiani, che si trovano a fare i conti con disoccupazione e disgregazione familiare, dovuta all'emigrazione di migliaia di persone negli ultimi anni. Occorre allora, ha osservato l’arcivescovo Mourad, “lavoro e coraggio” in questo momento storico in cui si avverte “la responsabilità del futuro” e in cui non bisogna più solo pensare a sopravvivere, ma agire concretamente per il bene in particolare dei giovani. Durante l’evento - introdotto da Regina Lynch e moderato Maria Lozano, rispettivamente presidente esecutiva e responsabile stampa di Acn International - Mourad ha delineato le aree d’azione più importanti per costruire un domani solido per i cristiani in Siria: educazione e salute. “Bisogna costruire case per i giovani che vogliono sposarsi, incoraggiarli a sposarsi”, “investire in scuole e ospedali”, ha detto il presule.

Situazione instabile

La situazione in Siria, infatti, purtroppo non è stabile. “I siriani - ha spiegato Mourad - non sono mai stati legati a un islam così tradizionale”, come sembra presentarsi quello del governo in carica e questo è dunque un fattore di “preoccupazione”. Inoltre, nelle strade, specialmente nella zona di Homs, c’è massiccia presenza di militari e checkpoint. Davanti a questa situazione, “molte famiglie, specialmente cristiane, cercano modi di andare via e questo non aiuta l’economia già collassata della regione”. L’arcivescovo ha affermato, però, che la decisione di rimuovere le sanzioni alla Siria ha avuto e avrà in futuro effetti positivi sull’economia del Paese. Un Paese in cui anche molte famiglie cristiane sono sull’orlo della fame: “Possono permettersi al massimo un pasto al giorno e non hanno soldi per comprare neanche un pezzo di pane”, mentre “la benzina costa troppo”. “Per questo dico che i siriani sono stati privati della loro dignità - ha affermato Mourad - perché in molti casi non c’è nemmeno l’acqua per fare una doccia”, se non una volta alla settimana.

Il ruolo della Chiesa

In questo contesto, è fondamentale il ruolo della Chiesa: “Dobbiamo ringraziare di cuore - ha affermato il presule - tutti i benefattori di Acn e tutta la Chiesa che permette ai cristiani di resistere” nella fame, nella sete, nella mancanza di tutto. “La Chiesa ha provato a essere un ponte per sostenere le famiglie” e adesso la fine delle sanzioni aiuterà a far sorgere nuove iniziative, nuovi progetti, nuove opportunità di lavoro. “Siamo in uno stato di speranza e attesa”, ha continuato Mourad, anche se la disoccupazione e la povertà rischiano di alimentare la tensione interna. “Le diversità di religioni e gruppi etnici sono sempre esistite in Siria, non riusciamo a immaginare un nazione che non sia come la nostra”, ha inoltre affermato l’arcivescovo, precisando che al momento non si può dire che i cristiani siano perseguitati in Siria, anche se nel passato “lo sono stati in maniera indiretta”. C’è ancora la possibilità di vivere i riti e le tradizioni cristiane, pur con qualche accortezza. “Per i campi estivi dedicati ai più giovani quest’anno abbiamo deciso di non andare sulla costa perché non siamo certi abbastanza di poter garantire la sicurezza”. Potrebbe esserci, infatti, il pericolo di reazioni di gruppi islamisti davanti a campi misti maschi e femmine e in ogni caso lì la situazione sembra essere più incerta.

L’incoraggiamento di Leone XIV

Rispondendo alle domande dei giornalisti l’arcivescovo Mourad ha infine espresso parole di gratitudine verso Papa Leone XIV, incontrato in occasione del Giubileo delle Chiese orientali. “Il Santo Padre ci ha dato molto coraggio per il futuro della nostra Chiesa”, sostenendo “l’importanza di conservare la nostra identità e la nostra liturgia”.