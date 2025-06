La Rete Teologica del Mediterraneo: ascoltiamo le vittime della guerra

A Rabat nell’arcidiocesi di Malta si è svolto nei giorni scorsi il simposio “Sulle rotte del Mediterraneo. Linee di metodo per una teologia dal Mediterraneo”

Vatican News

Il simposio a Malta

La Rete Teologica del Mediterraneo (RTMed) ha recentemente concluso il suo simposio internazionale e transdisciplinare Sulle rotte del Mediterraneo. Linee di metodo per una teologia dal Mediterraneo, tenutosi dal 13 al 15 giugno presso il seminario diocesano di Rabat dell’Arcidiocesi di Malta. L’evento ha visto la partecipazione di docenti e ricercatori provenienti da varie zone del Mediterraneo: Malta, Beirut, Istanbul, Barcellona, Granada, Marsiglia, Abu Dhabi, Roma, Napoli, Bari, Venezia, Palermo, Lecce, Potenza, Genova, Romania e Marocco, Egitto e Algeria. L’obiettivo comune è stato quello di contribuire alla costruzione di un Mediterraneo di pace attraverso una teologia del dialogo e dell’accoglienza.

In Evidenza 21/06/2019 Papa: dialogo e accoglienza per un Mediterraneo di pace fra i popoli Da Napoli il Papa lancia un forte appello per una teologia dell'accoglienza basata sul dialogo e sull'annuncio e che contribuisca a costruire una società fraterna fra i popoli del ...

Mediterraneo, "mare di attraversamenti e contaminazioni"

Durante il simposio, i partecipanti hanno esplorato le radici storiche e culturali dell’isola di Malta, con visite guidate alle catacombe di sant’Agata e alla Grotta di san Paolo, e hanno partecipato a eventi culturali locali, come l’infiorata per la festa del Corpus Domini e la festa di Nostra Signora del Giglio a Mqabba. La riflessione teologica si è concentrata sul Mediterraneo come “mare di attraversamenti e di contaminazioni”, con gruppi di lavoro che hanno delineato un metodo teologico orientato alla valorizzazione delle diversità culturali e religiose.

In Evidenza 18/06/2025 Il Papa: non abituarsi alla guerra. Respingere il fascino delle armi, si rischia barbarie Leone XIV, a fine udienza generale, esprime lo strazio provocato nel cuore della Chiesa dalle grida dei popoli di Ucraina e Medio Oriente. Mette in guardia dalle armi scientifiche ...

La Trinità come modello di convivenza

La Rete ha ricevuto l’invito a partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Joseph Galea Curmi presso la concattedrale di San Giovanni nella Valletta, dove il vescovo ausiliare ha ricordato l’importanza della convivenza nella differenza, ispirata dal modello della Trinità. “In un Mediterraneo segnato da conflitti, divisioni e migrazioni, la Trinità ci offre un modello di convivenza nella differenza", ha affermato monsignor Galea Curmi in un passaggio dell’omelia. "Così come le tre Persone divine vivono nella perfetta unità senza annullare le diversità, allo stesso modo le nostre società mediterranee sono chiamate a valorizzare le culture, le lingue e le tradizioni senza paura dell’altro”.

La Dichiarazione, sulle orme di Papa Leone XIV

La Dichiarazione della Rete Teologica Mediterranea per la pace, segno del cammino svolto da tale realtà negli anni passati e culminato nel simposio, riprende un passaggio dell’appello di Papa Leone XIV durante l’udienza generale del 18 giugno 2025: “Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati”.