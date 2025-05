Sudan, le suore del Sacro Cuore ancora di salvezza per i rifugiati sud sudanesi

Nei vasti campi profughi del Paese nordafricano, dove centinaia di migliaia di persone sono riparate in fuga da conflitti e violenze del Sud Sudan, le suore del Sacro Cuore di Gesù vivono accanto agli sfollati, offrendo assistenza spirituale, solidarietà e speranza

Suor Paola Moggi, CMS – Sud Sudan

Nei campi profughi sovraffollati del Sudan, dove la violenza e la scarsità sono sfide quotidiane, le suore del Sacro Cuore di Gesù (Shs) offrono un sostegno cruciale alle persone rifugiate. La congregazione sud sudanese, che vive in campi come Al Kashafa, fornisce assistenza spirituale, consulenza sui traumi e aiuto pratico alle migliaia di sfollati a causa di decenni di conflitto.

Fornire assistenza spirituale e supporto pratico ad Al Kashafa

La presenza delle religiose è vitale nello Stato del Nilo Bianco, serve i rifugiati ad Al Kashafa e nei campi vicini come Gemeyia e Jorry. Gestiscono programmi di catechesi, visitano i malati e offrono conforto a coloro che soffrono la fame, gli abusi e il tributo emotivo dello sfollamento. «Il nostro servizio principale — ha affermato suor Georgina Victor Nyarat, che lavora ad Al Kashafa dal dicembre 2023 — è ascoltarli. Le persone stanno davvero soffrendo».

Suor Georgina viaggia su un asino per raggiungere un altro accampamento

Dallo spostamento al servizio

La congregazione Shs, fondata nel 1954 dal vescovo Sixtus Mazzoldi in Sud Sudan, ha vissuto in prima persona la guerra e gli sfollamenti. Dopo essere fuggite dalla prima guerra civile in Sudan nel 1964, le sorelle cercarono rifugio in Uganda prima di tornare in Sud Sudan, solo per essere costrette a fuggire di nuovo quando scoppiò la seconda guerra civile in Sudan nel 1983. Da allora, sono rimasti con la loro gente, attraversando i confini per continuare la loro missione.

Nel 2016, dopo l’escalation di violenza in Sud Sudan, monsignor Daniel Marko Adwok Kur, arcivescovo ausiliare di Khartoum, ha invitato le religiose a prendersi cura dei rifugiati nella regione del Nilo Bianco in Sudan. Hanno stabilito la loro residenza ad Al Kashafa, un campo che ospita oltre 150.000 sud sudanesi. La residenza delle suore, costruita con teli di plastica, è una struttura umile, ma la loro presenza è stata un’àncora di salvezza per gli sfollati.

Affrontare la discriminazione e soddisfare i bisogni immediati

Le suore servono non solo come badanti, ma anche come mediatrici in un ambiente teso in cui le comunità ospitanti spesso maltrattano i rifugiati. Suor Mary Achwany George, che lavora ad Al Kashafa dal 2016, ha osservato che i rifugiati sud sudanesi subiscono discriminazioni, tra cui restrizioni alla raccolta di legna da ardere e acqua. «Molti sono minacciati di stupro e abusi quando lasciano il campo», ha affermato. Nonostante queste sfide, le suore offrono rifugio e speranza attraverso la preghiera e la solidarietà.

Le religiose forniscono anche un supporto fondamentale poiché le razioni di cibo scarseggiano. Il Programma alimentare mondiale (Wfp) offre un po’ di sollievo, ma le carenze persistono, costringendo i rifugiati a lavorare come lavoratori a giornata con piccoli compensi. «Lo stress e la frustrazione possono diventare così insopportabili, soprattutto per i giovani, che spesso si ammalano», ha dichiarato suor Mary.

Condividere fede e speranza

In mezzo a queste difficoltà, la presenza delle suore del Sacro Cuore di Gesù aiuta i rifugiati ad approfondire la loro fede e a resistere. «All’inizio, la gente non era vicina alla Chiesa», ha ricordato suor Georgina. «Ora a loro piace pregare con noi». Ogni anno, il vescovo Adwok Kur visita i campi per amministrare il sacramento della Confermazione e fornire assistenza pastorale.

Suor Mary ha sottolineato la resilienza dei rifugiati, che condividono il poco che hanno con i nuovi arrivati dal Sudan. «Con il poco che hanno, i rifugiati sud sudanesi offrono assistenza anche agli sfollati sudanesi che arrivano nei campi. Ci dicono: “Dio è lì, sorelle, e un giorno torneremo a casa”».

Suor Maria e una donna pregano nella Cappella della Divina Misericordia del campo di Jorry prima di una Messa nuziale