Kenya, dalle strade alla speranza. La Amani Children's Family Primary School

Nella trafficata città di Nairobi, nella baraccopoli di Kawangware, si trova un luogo straordinario di rifugio e trasformazione: la scuola elementare Amani Children’s family. Gestita dalle Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue, questa scuola offre più di una semplice istruzione

Suor Christine Masivo – Città del Vaticano

La scuola elementare Amani Children's Family è diventata una casa per molti bambini di strada, spesso etichettati come "chokoraa", un termine per i giovani senzatetto che vagano per le strade di Nairobi con sacchi appesi sulla schiena, cercando avanzi di cibo e sniffando colla per placare il loro dolore, i traumi e la fame.

Le radici di questo centro che cambia la vita, gestito dalle Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue, risalgono al 1983, quando suor Damiana, dai bambini amorevolmente soprannominata "Shosh" (nonna), fu testimone dell'insopportabile sofferenza delle giovani anime che vivevano senza cibo, riparo o vestiti nella dura realtà delle strade.

Mossa dalla compassione, suor Damiana ha lanciato un programma di aiuti alimentari, offrendo due pasti al giorno, tra cui un semplice ma salvavita mix di mais e fagioli noto come "githeri". Per questi bambini era a dir poco una manna dal cielo, il segno che a qualcuno importava di loro.

Tuttavia suor Damiana e le suore si resero presto conto che il cibo da solo non era sufficiente. I bambini avevano bisogno di istruzione, di speranza e di una via d'uscita dalla vita di strada. Con risorse limitate, le suore iniziarono a insegnare loro a contare e scrivere, usando la terra come prima lavagna. Grazie a benefattori che credevano nella loro missione, libri e penne sostituirono presto la terra polverosa, segnando l'inizio dell'istruzione formale per questi bambini dimenticati.

Le realtà strazianti ispirano la trasformazione

Ogni bambino della Amani Children's Family Primary School porta con sè una storia dolorosa. Molti sono fuggiti da case abitate dalla violenza domestica, solo per affrontare realtà ancora più dure per le strade. Alcuni sono nati e cresciuti lì, mentre altri hanno perso i genitori, restando completamente soli. Per altri sopravvivere ha sempre significato chiedere l’elemosina e non avere mai abbastanza da mangiare. Alcuni provengono da famiglie alle prese con povertà e alcolismo, e per questo abbandonati a loro stessi.

Quando le suore accolgono questi bambini, il primo passo è la riabilitazione. Per sei mesi sono supportati nel superare la dipendenza da colla e la mentalità di sopravvivenza indotta dalla vita di strada. A poco a poco, vengono introdotti in una routine strutturata, in cui l'istruzione e la crescita personale diventano centrali. Una volta riabilitati, vengono inseriti in livelli scolastici adeguati, con il pieno sostegno delle suore e degli assistenti sociali.

Oltre agli insegnanti, le suore lavorano per reintegrare i bambini nella società: alcuni si ricongiungono con i parenti, altri trovano una casa permanente nella comunità di Kawangware. Per coloro che eccellono, le suore, con l'aiuto di sostenitori locali e internazionali, garantiscono l'accesso all'istruzione secondaria e persino superiore. Molti sono diventati professionisti, rompendo il ciclo di povertà e disperazione.

Dalla strada al successo

Suor Vienda, una delle sorelle impegnate nel centro, testimonia il duro lavoro e la determinazione dei bambini. Nel corso degli anni, spiega, la Amani Children's Family Primary School ha generato individui eccezionali: un avvocato, un architetto, un farmacista e uno studente di medicina che attualmente frequenta l'Università di Nairobi.

Forse la storia più toccante è quella di un membro dello staff, che un tempo viveva come un ragazzo di strada prima che le suore lo salvassero. Oggi, è un orgoglioso insegnante proprio presso l'istituzione che un tempo lo salvò.

L'insegnante Laban Sande, uno dei beneficiari di questo programma, istruisce i bambini, la prima fase della riabilitazione

Con profonda gratitudine, è riconoscente verso le Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue, non riuscendo neanche a immaginare dove avrebbe potuto essere senza il loro aiuto.

Un approccio olistico alla speranza

Questo centro fa molto di più che educare: nutre talenti, infonde valori spirituali e promuove un senso di appartenenza. Musica, danza e acrobazie hanno aperto le porte a borse di studio, lavori e mezzi di sussistenza per alcuni.

Suor Rose Marie Gatimu la preside della scuola elementare Amani che mostra i trofei vinti dagli alunni nelle attività extra curricolari

Le suore offrono cure olistiche, assicurando che ogni bambino riceva l'amore e la guida per sognare di nuovo. Per loro Amani è più di una scuola: è una famiglia, un rifugio sicuro e un trampolino di lancio verso un futuro più luminoso.

Attraverso il loro incrollabile impegno, le suore dimostrano che nessun bambino è al di là della redenzione. Sono testimonianze viventi che con l'amore, l'educazione e la fede, anche i più dimenticati possono superare le loro circostanze.

La Amani Children's Family Primary School continua la sua missione e rimane un faro di speranza, offre ad ogni bambino la possibilità di costruire un futuro di promesse e dignità, indipendentemente dal proprio passato.