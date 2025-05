A Lourdes il Pellegrinaggio Militare Internazionale, festa di pace e speranza

Tre giorni ai piedi della Grotta di Massabielle per mettersi in cammino sulle strade della fraternità e del bene comune. È quanto hanno fatto oltre 15 mila militari provenienti da 40 nazioni che tra i Pirenei hanno testimoniato che è possibile unire le divise alla fede

A 65 anni dal primo Pellegrinaggio Militare Internazionale (PMI), dal 15 maggio fino a domani, 18 maggio, il mondo militare si è ritrovato a Lourdes. Provenienti da 40 Paesi del mondo in 15 mila si sono raccolti davanti la Grotta di Massabielle per “un atto collettivo di pace, - si legge in un comunicato dell’Ordinariato Militare per l’Italia - un pellegrinaggio di popoli che, attraverso i propri rappresentanti in uniforme, chiedono con umiltà un mondo riconciliato” soprattutto in questo tempo di fragilità.

“Militari pellegrini di speranza” è lo slogan usato per richiamare anche l’anno giubilare. “E proprio nella luce dell’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, che ha esortato i cristiani a ‘diventare seminatori di speranza in ogni ambito della vita, anche nei luoghi segnati dal dolore e dal conflitto’, il PMI si è fatto risposta concreta e visibile a questa chiamata universale”. L’Italia ha portato 4 mila militari, tra cui numerosi giovani delle scuole militari, guidati per la prima volta dal nuovo Ordinario Militare, monsignor Gian Franco Saba, oltre 80 i cappellani militari che hanno accompagnato il pellegrinaggio.

Da Lourdes la testimonianza dell'Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Gian Franco Saba

“Con Maria, ci siamo messi in cammino non solo come militari, ma – ha sottolineato l’Ordinario Saba - come uomini e donne chiamati a costruire fraternità, portando sulle spalle il peso del mondo ma nel cuore la speranza di un’umanità riconciliata. Il pellegrinaggio è un atto di fede che trasforma il cuore e orienta le nostre scelte verso il bene comune.” “Il pellegrinaggio – ha aggiunto - non è un semplice spostamento fisico, ma un moto dell’anima”.

Nella chiesa di Santa Bernadette, ieri si è svolto il Festival dei Giovani, promosso dalla Comunità Nuovi Orizzonti, con testimonianze e musica. L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione al Giubileo dei Giovani, che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Domani, domencia 18 maggio, la conclusione con la cerimonia dell’arrivederci, durante la quale ogni delegazione rinnoverà il proprio impegno a farsi testimone di speranza e costruttore di pace.

