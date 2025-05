Giubileo delle Confraternite, le suggestive Processioni della religiosità popolare

Vatican News

Un trionfo di devozione popolare che affonda la sua storia in secoli di storia ha dato vita a Roma nel pomeriggio di oggi, 17 maggio, a due processioni di Confraternite che anche così hanno voluto celebrare il loro Giubileo. Per le vie della capitale si sono incontrate alla fine al Circo Massimo, nel cuore della città. Un mosaico di tradizioni per una fede popolare radicata in Italia, in Europa e in tutto il mondo. "Macchine" dorate, portantini incappucciati, turisti e pellegrini attoniti da tanta suggestione. Spiccava il trono della Madonna della Esperanza di Malaga, cinque tonnellte di peso, 270 uomini a trasportarla.

La prima processione è partita da Piazza Celimontana attraversando il Celio, l'Aventino e tornando da Via Claudia al punto di partenza. È stato il percorso seguito dalle Confraternite provenienti da Portogallo, Spagna, Italia e Francia. Il secondo itinerario, quello della cosiddetta Grande Processione a cui ha preso parte un maggior numero di fedeli si è snodato da Largo Cavalieri di Colombo percorrendo viale delle Terme di Caracalla, viale Aventino, via del Circo Massimo e via dell’Ara Massima di Ercole. Questo corteo era composto dalle otto Confraternite più importanti che hanno portato le loro statue tra cui le due di Malaga e Siviglia, per la prima volta a Roma, che hanno reso famose le processioni della "Semana Santa" andalusa.

Domani mattina, le Confraternite saranno presenti in piazza san Pietro per la Messa di inizio pontificato del Vescovo di Roma.

