Cina, aperte due nuove chiese a Xiaogan e Guzhai

Due nuove chiese sono state aperte in Cina lo scorso 10 maggio (xinde.org).

L'agenzia Fides riferisce che il vescovo di Hankou-Wuhan, Francesco Cui Qingqi, ha consacrato la chiesa Cristo Re nella città di Xiaogan il 10 maggio: “Il campanile di 33 metri della nuova chiesa è come un segno che ci aiuta a volgere il nostro sguardo al Regno del Cielo". Nello stesso giorno il vescovo di Taiyuan, Paolo Meng Ningyou, dedica un'altra chiesa a Guzhai: "Grazie a comunione e sinodalità, ho visito una comunità piena di vita”

Le aperture di nuove chiese nella Repubblica Popolare cinese rappresentano un segno concreto della perseveranza testimoniata dalle comunità cattoliche cinesi nel cammino di fede, che prosegue nelle diverse circostanze della storia. Ne sono persuasi vescovi, sacerdoti e fedeli laici cinesi. È quanto afferma l'agenzia Fides riferendo che il vescovo di Hankou-Wuhan, Francesco Cui Qingqi, ha consacrato la chiesa Cristo Re nella città di Xiaogan, nella provincia cinese di Hubei, lo scorso 10 maggio; nello stesso giorno il vescovo di Taiyuan, Paolo Meng Ningyou, ha dedicato un'altra chiesa a Guzhai.

La chiesa del Cristo Re a Xiaogan

“Il campanile di 33 metri della nuova chiesa è come un segno che ci aiuta a volgere il nostro sguardo al Regno del Cielo, e ci richiama anche all’urgenza di mettere salde radici cristiane nel terreno fertile della cultura cinese, per manifestare la nostra fede attraverso la testimonianza della vita cristiana”, ha detto durante l'omelia il vescovo Cui Qingqi, francescano dei frati minori, esortando tutte le persone presenti alla consacrazione della nuova chiesa dedicata a Cristo Re nella città di Xiaogan.

"Luogo di preghiera e fonte di grazia"

Alla solenne liturgia di consacrazione hanno preso parte come concelebranti 32 sacerdoti, insieme a mille laici e laiche della comunità cattolica locale. Alla Messa erano presenti anche rappresentanti delle autorità civili locali. Il complesso della nuova chiesa comprende una canonica e un Centro per le attività pastorali. La chiesa occupa 525 mq e può ospitare più di 500 fedeli. Essa – ha detto il vescovo - è “luogo di preghiera e fonte della grazia”. Con il campanile la casa di Dio diventa anche un punto di riferimento nell’architettura urbana, destinato a essere conosciuto in tutta la provincia.

Nuovo tempio di culto a Guzhai

Sempre il 10 maggio, nella gioia dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV, nell’arcidiocesi di Taiyuan, della provincia di Shanxi, anche la comunità di Guzhai, piccola ma fiera della sua lunga storia cristiana - informa ancora Fides - è stata inaugurata la nuova chiesa dedicata a Nostra Signora della Cina, in vista della festa patronale celebrata il 13 maggio. Il vescovo Paolo Meng Ningyou ha ripercorso la storia della piccola comunità rurale, elogiando lo zelo pastorale e missionario del sacerdote e dei membri della parrocchia. “Avete affrontato opportunità e emergenze, che vanno sempre di pari passo. È vero che vi confrontate con l’invecchiamento dei parrocchiani. Ma grazie alla comunione e sinodalità della comunità, che coinvolge anche i lavoratori immigrati, ho visito una comunità benedetta e piena di vita”. Il presule ha incoraggiato i laici come “forza trainante” della comunità ecclesiale, esortandoli a essere coinvolti nella guida della preghiera e nella gestione delle attività parrocchiali. Infine, tutti hanno invocato nella preghiera l’aiuto di Gesù e della Vergine Maria per il cammino di crescita e testimonianza a cui è chiamata l’intera comunità ecclesiale.