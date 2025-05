Ccee: a Praga l’incontro dei portavoce delle conferenze episcopali d'Europa

“Comunicare la speranza nell’Europa di oggi” è il tema dell’incontro che si svolgerà nella capitale ceca dal 3 al 5 giugno 2025. Al centro della riflessione il servizio dei comunicatori ecclesiali alla Chiesa nel contesto attuale

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee) torna a Praga, dopo che c’è stato nel febbraio 2023 per Assemblea Continentale del Sinodo. Lo fa per l’incontro degli addetti stampa di tutta Europa, previsto dal 3 al 5 giugno 2025, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Ceca. In quest’Anno Giubilare della speranza, i responsabili della comunicazione delle conferenze episcopali di tutte le nazioni del Continente terranno il loro 35 mo Incontro, sul tema “Comunicare la speranza nell’Europa di oggi”. Oggi più che mai l’Europa ha bisogno di fare sua la comunicazione della Buona Notizia di quella “speranza che non delude”, in un momento storico che rischia di essere segnato dalla disperazione a causa delle guerre sanguinose e violenze disumane che si dilagano in tante parti del mondo.

Una veduta di Praga

Gli stili comunicativi di Papa Francesco e Leone XIV

Gli echi della voce del defunto Papa Francesco, insieme agli appelli di pace del nuovo Papa Leone XIV battono il ritmo di un’armoniosa ed efficace comunicazione dello stile evangelico di Gesù. “Che cosa hanno i loro stili comunicativi da dire al giornalista di oggi? – si chiedono gli organizzatori - Nei contesti storici di tutti i secoli i comunicatori ecclesiali possono ripetere insieme al salmista: ‘per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio’ (Sal 18,5)”.

Il programma dell’incontro

Sul contesto odierno interverrà, con una relazione introduttiva dal titolo “Il servizio dei comunicatori ecclesiali alla Chiesa nel contesto attuale", Daniel Arasa, decano della Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Mentre il tema “La comunicazione da Papa Francesco a Papa Leone" sarà sviluppato da Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione. Nell’ultima sessione si affronterà il tema: “Il giornalista e la comunicazione vaticana" nel quale si alterneranno due relatori: Javier Martínez Brocal Ogáyar, corrispondente del quotidiano spagnolo ABC e Josef Pazderka, caporedattore del Český rozhlas Plus, la radio statale ceca. Arricchito da varie attività culturali collaterali, il programma dell’incontro includerà anche la Santa Messa nella Cappella di San Venceslao nella Cattedrale di Praga, presieduta da monsignor Josef Nuzík, arcivescovo metropolita di Olomouc e presidente della Conferenza Episcopale Ceca.