Cantiere francescano, l'arcivescovo di Foggia: Chiesa per strada che parla di pace

I francescani minori di Puglia e Molise in collaborazione con l’Università di Foggia, da venerdì fino a oggi 25 maggio, hanno offerto ai ragazzi delle scuole stand informativi e laboratori didattici sull’ecologia integrale e la spiritualità di San Francesco d’Assisi. Ferretti: "Ci si deve predisporre al dialogo, anche ascoltando chi non è d’accordo con noi"

Daniele Piccini – Foggia

“I frati minori di Puglia e Molise che hanno organizzato questa terza edizione del Cantiere francescano ci hanno ricordato che la Chiesa non vive nelle strutture, ma per strada, incontrando gli altri, anche ascoltando chi non è d’accordo con noi”. Con queste parole monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino, ha ringraziato durante l’omelia gli organizzatori dell’iniziativa sull’ecologia integrale, svoltasi in Piazza Giordano a Foggia da venerdì 23 maggio fino a domenica 25, e conclusasi proprio con la celebrazione eucaristica nella Chiesa di Gesù e Maria.

La pace di Cristo per strada

I francescani, volendo evangelizzare i giovani sui temi dell’ecologia integrale, hanno offerto un esempio di ciò che Papa Leone XIV, affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni nel giorno della sua elezione, intendeva con il suo augurio di pace. “Abbiamo voluto portare in questi giorni nel Centro di Foggia – ha detto monsignor Ferretti - la pace di Cristo, di cui parlano le letture di oggi. Sulla strada dobbiamo portare la pace del Signore che non è una pace armata. Questi giorni sono stati belli, significativi, di festa. È bello che la Chiesa sia per strada. Ci si deve predisporre al dialogo, anche ascoltando chi non è d’accordo con noi. Quando ci si chiude in sé stessi perché si pensa di avere il possesso della verità, ci si scopre da soli. Magari giusti, magari perfetti, ma di una perfezione che non dà sale al mondo e non illumina niente”.

L'arcivescovo di Foggia-Bovino. mons. Giorgio Ferretti durante l'omelia.

Tanti incontri

Frate Francesco Tritto, responsabile della pastorale giovanile dei Frati Minori di Puglia e Molise traccia un bilancio positivo dei tre giorni di stand e laboratori didattici “sull’ecologia ambientale e la dimensione spirituale di San Francesco d’Assisi”, offerti ai circa 300 ragazzi delle scuole intervenuti all'evento. “Abbiamo avuto tanti ospiti, tanti ragazzi delle scuole e tante associazioni che hanno animato il Cantiere francescano. Piazza Giordano sempre ben piena di persone”.

Le preghiere dei volontari durante la Messa di domenica 25 maggio.

Affrontare la crisi climatica globale insieme

Un approccio informato ma giocoso sui temi dell’ecologia l’ha offerto sabato sera il comico Giobbe Covatta, che nel Teatro Giordano di Foggia, ha proposto il suo spettacolo sul cambio climatico e sull’innalzamento globale delle temperature, intitolato “6 gradi”. Proprio nel giorno in cui la pubblicazione della enciclica di Papa Francesco Laudato si’ compiva dieci anni, il comico ha detto ai media vaticani di “averla letta e di trovare tutto quello che dice, assolutamente condivisibile, pur partendo da presupposti diversi da quelli di Papa Francesco”.

Il Cantiere francescano di Foggia è stato promosso dall’equipe di Pastorale giovanile provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise in collaborazione con vari uffici pastorali dell’Arcidiocesi di Campobasso-Boiano, il Comune di Campobasso, l’Università e diverse associazioni interessate alla tematica. Radio Vaticana-Vatican News ha seguito l’evento come media partner.