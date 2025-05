A Foggia il Cantiere francescano, per educare i giovani all’ecologia integrale

Questa sera, 23 maggio, a Piazza Giordano si inaugura la terza edizione dell’iniziativa che evangelizza studenti e adulti alla cultura della comunità e dell’incontro. Allestiti stand informativi e laboratori didattici su ecologia, economia e spiritualità. Domenica la Messa dell’arcivescovo Giorgio Ferretti

Daniele Piccini – Foggia

Promuovere una conversione ecologica e comunitaria dei giovani, secondo il solco tracciato dalla enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, di cui proprio domani, sabato 24 maggio, ricorrono i dieci anni dalla pubblicazione. È l’obiettivo del “Cantiere francescano: giovani ed ecologia integrale” che si apre questa sera, alle ore 19, in Piazza Giordano a Foggia con l’inaugurazione, alla presenza di autorità religiose e civili, degli EcoPoint e degli EcoLab. Si tratta, rispettivamente, di stand tematici e laboratori didattici dedicati ai ragazzi delle scuole in cui si affronteranno “tematiche riguardanti l’ecologia ambientale e la dimensione spirituale secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi”, come si legge in una nota diffusa dalla Curia Provinciale di San Michele-Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise.

Comunità e relazioni durevoli

Il Cantiere francescano vuole essere soprattutto un luogo dove intessere relazioni che durino non lo spazio di un evento cittadino, ma nel tempo: legami di comunità in grado di affrontare criticità sociali, insieme. “Non basta - scriveva nel 2015 Papa Francesco al paragrafo 219 della Laudato si’ - che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto complessa come quella che affronta il mondo attuale. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali”.

Una foto di gruppo con Francescani e giovani nella Cattedrale di Bari durante la prima edizione del Cantiere. (Ufficio Stampa Cantiere Francescano)

Evangelizzare per le strade

“L’iniziativa scaturisce dall’idea francescana di tornare per le strade e proporre ai giovani una prima evangelizzazione”, spiega frate Francesco Tritto, responsabile della Pastorale giovanile dei Frati Minori di Puglia e Molise. “Vogliamo portare in piazza la bellezza - prosegue fra’ Francesco - e soprattutto incontrare studenti e adulti, nella completa libertà di un incontro per le strade. Prima ancora di cominciare, il nostro Cantiere ha già raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva, ossia di mettere in rete realtà religiose, civiche ed educative ai fini dell’organizzazione. Al termine della tre giorni considereremo questa esperienza un successo soprattutto se saremo riusciti ad incontrare”.

I Frati Francescani evangelizzano i giovani sui temi dell'ecologia integrale nella seconda edizione del Cantiere a Campobasso. (Ufficio Stampa Cantiere Francescano)

Dodici stand e tanti street artist

Gli stand saranno una dozzina, più uno stand informativo con funzioni di segreteria. Previste esibizioni di street artist, tra i quali anche Frati francescani. Domani, alle ore 21, presso il Teatro Giordano di Foggia, lo spettacolo “6 gradi” del comico Giobbe Covatta. Domenica 25 maggio, alle ore 12, monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo metropolita di Foggia Bovino, presiederà la Messa in via Lanza. L’iniziativa, che giunge alla terza edizione dopo i Cantieri di Bari e Campobasso, è promossa dall’equipe di Pastorale giovanile provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise in collaborazione con vari uffici pastorali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, il Comune di Foggia, l’Università e diverse associazioni interessate alla tematica.

Vatican News e Radio Vaticana sono media partner dell’evento.