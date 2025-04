Germania, l’impegno di suor Sandra al fianco dei rifugiati per rafforzare la loro dignità

Diffondere lo spirito degli insegnamenti di Cristo, soprattutto negli ambienti svantaggiati: questo è uno dei compiti centrali delle Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia. Si tratta di un ambito molto ampio che sfida costantemente a riconoscere i segni dei tempi e, talvolta, anche a guardare a nuove aree di responsabilità. Questo è stato anche il caso della Germania dal 2015

Suor Sandra Friedrich SJE

Mentre la paura dell'alienazione cresceva in molti luoghi, le Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia hanno deciso di impiegare il loro carisma tra i rifugiati, costretti ad affrontare e superare molti ostacoli: un incerto futuro, la paura, il rifiuto, le richieste eccessive, il peso dei divieti di lavoro, un’istruzione scadente, la separazione, i traumi, la lingua, le incomprensioni culturali, l’apparente arbitrarietà.

Ogni punto, da solo, sarebbe sufficiente a far vacillare una sana fiducia in sé stessi.

Alcuni di loro sprofondano nella disperazione, soprattutto quando si vedono negato il diritto a rimanere e quando diventa imminente la decisione della loro deportazione in un Paese che per loro è associato alla morte.

Consulenza ai rifugiati

Queste persone si rivolgono a suor Sandra. “Ci sono numerosi luoghi dove porre domande semplici. Ma se è davvero difficile, allora mando le persone da te!”, le ha detto una volta una mamma la cui data di deportazione era stata fissata e che alla fine è riuscita a rimanere. “Quando nessuno può aiutarti, hai bisogno di Allah. E Lui è con te!”, ha detto un rifugiato musulmano che aveva molta paura per la sua famiglia.

Tutti sperano in una via d'uscita dai vicoli ciechi. La strada sperata non sempre esiste. Ma anche se la situazione non può essere cambiata, coloro che chiedono consiglio lasciano la stanza rincuorati e pieni di gratitudine. Sanno che la loro situazione è stata ascoltata e che ora è nelle mani di Dio.

Suor Sandra è una “pellegrina della speranza”. In queste situazioni, cerca di percorrere in una certa misura il sentiero della paura, di rafforzare e illuminare coloro che le chiedono consiglio, di cambiare la loro prospettiva e di aiutarli a diventare capaci di agire attraverso una comprensione più profonda della loro situazione. Ciò richiede apertura verso altre culture e modi di pensare diversi, una solida conoscenza giuridica e una buona comprensione delle responsabilità ufficiali. Poi, con molta sensibilità, è possibile mediare tra il mondo dei rifugiati, la realtà generale tedesca e i requisiti burocratici. Lo Spirito Santo a volte è il miglior traduttore!

Si tratta di un'intesa internazionale modellata sull'esempio del Beato monsignor Georg Matulaitis, il fondatore delle Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia. Le sue iniziative di aiuto nell'Europa orientale devastata dalla guerra all'inizio del XX secolo erano sempre destinate a tutti i bisognosi, indipendentemente dalla loro origine. Ha sempre avuto a cuore l'unità dei popoli nella loro diversità e ha valorizzato tutte le lingue e le tradizioni della sua diocesi. In questo modo, ha contribuito notevolmente all'avvio di percorsi di pace e di riconciliazione.

Con il suo contributo in aiuto ai rifugiati, suor Sandra spera di togliere forza al terreno di coltura della violenza e dell'odio, poiché chi incontra la comprensione non cade nell'odio; chi sperimenta il bene è pronto a fare il bene; chi vede il futuro può vivere. Le vie del perdono e della riconciliazione sono importanti, e anche questo aspetto viene presentato più volte negli incontri di consulenza.

C'è un grande desiderio di avere Dio vicino. In Germania, spesso sembra essere lontano, come ha detto un rifugiato, “perché i tedeschi non ne parlano mai”. Per questo è ancora più importante che Dio diventi tangibile in Gesù Cristo, anche nelle persone che lo ricevono quotidianamente nell'Eucaristia. E così gli incontri di consulenza con suor Sandra si concludono sempre con la domanda sull'origine della speranza appena ricevuta.

Alla vista delle raffigurazioni delle sette opere di misericordia dipinte nell’ufficio, un devoto musulmano, preoccupato per la sua sicurezza, ha confessato: “Questa è la jihad: la guerra santa che Dio desidera. Dare da bere agli assetati, visitare i malati, seppellire i morti...” Suor Sandra non aveva mai guardato queste immagini da questa prospettiva. Prima dell’incontro di consulenza, era un po' tesa su cosa aspettarsi, nel caso lo Stato avesse avuto riserve su questa persona molto grata e affidabile. In seguito, è stata molto contenta del dono della fiducia e della capacità di avvicinarsi e ascoltare l'altro senza paura, invece di costruire muri. È così che la pace entra nel mondo.

Questo impegno delle Suore ancelle di Gesù nell'Eucaristia è un contributo alla missione della Chiesa di andare ai margini della società e diffondervi la luce della fede.

Collezione Consulenza suor Sandra

Il centro ha sede presso l'Associazione Caritas della città e del distretto di Hof, finanziato dal ministero degli Interni della Baviera e dai fondi della Caritas stessa. A causa delle misure di austerità del governo, i centri di consulenza di questo tipo sono a rischio in tutti i settori del sistema di assistenza sociale tedesco. Ciò apre la porta a un eccessivo numero di persone in situazioni di emergenza e al conseguente disagio sociale.

Il futuro è nelle mani di Dio e noi possiamo partecipare alla sua opera. Come Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia, la sua mano ci conduce ovunque sia presente il suo sacrificio e fa sì che la frattura trovi una nuova unità. Questa è l'Eucaristia vivente, che inizia nella celebrazione liturgica dell'Eucaristia e permea tutta la nostra vita, indipendentemente dal luogo in cui lavoriamo.

L'azione della speranza