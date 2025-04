Singapore, quasi mille fedeli adulti ricevono il Battesimo nella notte di Pasqua

Nel Paese asiatico visitato dal Papa lo scorso settembre, la comunità cattolica è in continua espansione. Il cardinale arcivescovo William Goh sottolinea come l’adesione al Credo della Chiesa sia, più che una “mera” partecipazione “intellettuale”, la “pratica effettiva” di ciò che esso professa

Sono quasi mille, esattamente 966, i fedeli adulti appartenenti alla comunità cattolica di Singapore che, nella notte di Pasqua, riceveranno il Sacramento del Battesimo. Si allarga, quindi, il numero di fedeli nel Paese asiatico visitato da Papa Francesco nel corso del Viaggio Apostolico del settembre 2024. I nuovi battezzati adulti sono sempre un dono per la comunità cattolica e segno che "il Signore opera nei cuori, per vie misteriose", come testimonia la storia di Queenie Ng, donna di 42 anni che riceverà il Battesimo, raccontata dall'agenzia Fides. La donna aveva sentito parlare di Cristo per la prima volta a 20 anni e aveva frequentato occasionalmente diverse chiese protestanti. Ma "non mai avuto un rapporto stretto con Dio", racconta. Sei anni fa, Queenie Ng ha lasciato il suo lavoro in azienda ed è stata assunta dalla "Saint Joseph Dying Aid Association", organizzazione che fornisce servizi funebri cattolici.

Un servizio prestato non solo per denaro

"I cattolici che ho incontrato all'Associazione erano persone semplici e ricche di umanità, senza pretese", ha detto Ng. "Mi ha colpito che non prestavano servizio solo per denaro e ho avvertito il desiderio di essere come loro". Quegli uomini ci tenevano ad accompagnare e adornare con dignità coloro che sono morti nel cammino verso la vita eterna, "poiché questo è spesso l'ultimo ricordo che le persone hanno dei loro cari". Dopo alcuni anni trascorsi lavorando con dei cattolici e approfondendo pian piano la conoscenza della fede cristiana, la signora Ng ha aderito al programma del "Rito di iniziazione cristiana degli adulti" presso la Chiesa del Cristo Risorto a Toa Payoh, a Singapore ed oggi è tra i 966 "eletti" che a Singapore ricevono il battesimo la Notte di Pasqua del 2025. Con loro vi saranno anche 172 candidati che iniziano il tempo del Catecumenato.

In cammino verso il Battesimo

I 966, tra giovani e adulti, hanno preso parte in Quaresima al Rito dell'elezione. Il rito segna una tappa significativa nel cammino di quanti si preparano al battesimo. Come pegno di fedeltà, i catecumeni iscrivono i loro nomi in un libro in cui sono elencati coloro che sono stati scelti per ricevere i Sacramenti della Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) a Pasqua.

Adesione concreta alla fede

Il cardinale William Goh, arcivescovo di Singapore, ha rivolto ai catecumeni un pensiero sul Credo: "Il Credo della Chiesa, su cui si basa la vita di ogni fede e della comunità, dovrebbe diventare la vostra piena convinzione personale". La fede, ha rimarcato il cardinale, "più che una mera adesione intellettuale a un insieme di credenze, è la pratica effettiva di ciò in cui si crede. Se credi, confesserai che Gesù è il Signore di tutta la tua vita: del tuo lavoro, della tua famiglia, delle tue relazioni, della tua ricchezza; è Signore di tutto. Allora le persone capiranno che ciò in cui dici di credere è vero, e anch'esse vorranno credere". Si stima che i cattolici a Singapore siano 395 mila, su una popolazione di circa 5,9 milioni di abitanti.