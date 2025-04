Il progetto San Bartolomeo per una sanità aperta a tutti

L'iniziativa, lanciata a Roma da Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Deloitte, ha già raggiunto più di 780 pazienti, di cui oltre il 70 per cento donne, provenienti da 71 Paesi nel mondo, e oltre cento minori, bisognosi soprattutto di cure odontoiatriche urgenti

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

«Felicità», «opportunità di cura» e ancora «equità, accoglienza e ospitalità»: sono solo alcune delle parole chiave che medici, pazienti e mediatori culturali associano al progetto San Bartolomeo per promuovere una salute equa e accessibile per tutti, soprattutto i più vulnerabili.

L'iniziativa e il Giubileo degli ammalati

In occasione delle celebrazioni per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità l’iniziativa lanciata a Roma dall’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, la Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Deloitte si ispira alle parole scritte da Papa Francesco nel messaggio per la XXXIII Giornata mondiale del malato su quanto avviene nei luoghi di cura: «È importante annotare, saper cogliere, la bellezza e la portata di questi incontri di grazia e imparare ad annotarseli nell’anima per non dimenticarli: conservare nel cuore il sorriso gentile di un operatore sanitario, lo sguardo grato e fiducioso di un paziente, il volto comprensivo e premuroso di un dottore o di un volontario, quello pieno di attesa e di trepidazione di un coniuge, di un figlio, di un nipote, o di un amico caro».

Sostegno ai più fragili

In un contesto di crescenti disparità nell’accesso all’assistenza, alla prevenzione e alla cura, l’obiettivo del progetto san Bartolomeo è quello di offrire sostegno alle persone più fragili sia da un punto di vista economico che sociale attraverso competenze cliniche, organizzative, sociali e di mediazione culturale e professionale. Tre gli ambiti principali di erogazione dei servizi clinico-assistenziali: ginecologia/ostetricia, senologia e odontoiatria.

Garantire l’accesso alle cure per chi vive ai margini della società significa tutelare la loro dignità umana. «Se per chiunque è importante poter accedere alla sanità, — sottolinea Marco Di Dio, responsabile del reparto di Odontoiatria dell’ospedale Isola Tiberina — per le persone che rientrano nel progetto san Bartolomeo significa poter tornare a sorridere, mangiare normalmente, parlare». Azioni che dovrebbero essere scontate e che invece per alcuni non lo sono affatto.

Pazienti da 71 Stati del mondo

Il progetto San Bartolomeo ha raggiunto ad oggi più di 780 pazienti, di cui oltre il 70 per cento donne, provenienti da 71 Paesi nel mondo, e oltre 100 minori, bisognosi soprattutto di cure odontoiatriche urgenti. Allo stesso tempo il progetto è teso a promuove l’educazione sanitaria e la consapevolezza sull’importanza della prevenzione, con l’obiettivo di diventare un modello di riferimento, replicabile e capace di massimizzare l’accesso alle cure.

Iniziative come questa — dice la dottoressa Patrizia Frittelli, responsabile della Brest Unit dell’Ospedale Isola Tiberina — hanno un valore incalcolabile per quanto riguarda il diritto alla cura. Basti pensare alle tantissime donne in condizioni di fragilità, magari perché straniere, e che non hanno mai fatto prevenzione. Ma anche per tutte quelle donne che grazie al progetto San Bartolomeo hanno avuto accesso a cure adeguate sia di tipo chirurgico che post-operatorio.

Tra gli ostacoli che questa iniziativa si è prefissa di abbattere, quello particolarmente insidioso delle barriere burocratiche e linguistiche. «Una delle cose che mi colpisce sempre è la felicità negli occhi dei bambini che accompagno dal dentista — dice Ahmed, rifugiati siriano arrivato in Italia con i corridoi umanitari —. Potersi liberare dal dolore fisico e condurre una vita normale è una gioia indescrivibile».