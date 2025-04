È morto padre Angelo Lazzarotto, pioniere dei contatti con i cattolici in Cina

Membro della Direzione generale del PIME, il sacerdote trevigiano avrebbe compiuto a maggio un secolo di vita. Fondatore a Hong Kong dell’Holy Spirit Study Centre, a lungo il Centro studi più documentato sulla Chiesa cattolica in Cina, diede un forte contributo in strutture per la formazione missionaria presso la CEI e in Vaticano. I funerali si terranno il 17 aprile a Lecco, nella parrocchia di Rancio, località dove ha trascorso gli ultimi anni

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Padre Angelo S. Lazzarotto, missionario decano del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) a Hong Kong, è morto nella mattina di oggi, 15 aprile, all'età di 99 anni. Pioniere dei contatti con la Cina fin dagli anni '70, era stato insignito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore del Premio Padre Matteo Ricci. Ne danno notizia Mondo e Missione e Asianews, di cui il religioso è stato frequente collaboratore. Avrebbe compiuto un secolo di vita il prossimo 14 maggio. I funerali si terranno giovedì 17 aprile a Lecco, nella parrocchia di Rancio, località dove ha trascorso gli ultimi anni.

Tessitore di lagami con la Cina

A padre Lazzarotto si deve un lunghissimo e straordinario lavoro di tessitore di legami e rapporti tra cristianesimo e Cina, come sottolinea il suo amico sinologo Gianni Criveller. Nato a Falzè di Piave (TV), visse l’impegno nell’Azione Cattolica. Entrò nel seminario del PIME di Treviso nel 1940. A Genova l'incontro con due missionari che erano stati in Cina lo influenzarono profondamente: si trattava di padre Attilio Garrè e l’allora superiore generale, il vescovo Lorenzo M. Balconi. Quest'ultimo "portava i segni della violenza subita in Cina", raccontava il religioso. Tornato come insegnante nella sua provincia di nascita, a soli 22 anni fu ordinato sacerdote. Il Movimento dei Focolari fu per lui fonte di ispirazione spirituale molto importante: lo introdusse con successo a Hong Kong, dove giunse nel 1956. Qui divenne direttore del Centro cattolico, dove strinse rapporti di amicizia con don Francis Hsu, grande intellettuale impegnato nell’inculturazione della fede cattolica in Cina e che nel 1967 sarebbe stato eletto primo vescovo cinese della città. Nel frattempo, nel 1965, Lazzarotto entrò a far parte nella Direzione generale del PIME.

Fondatore dell'Holy Spirit Study Centre

Padre Lazzarotto è stato un pioniere dei primi contatti con i cattolici in Cina dopo la Rivoluzione culturale. Insieme a figure di spicco come il politico milanese Vittorino Colombo e l’intellettuale don Franco Demarchi dell’Università di Trento, ha contribuito a ristabilire un dialogo tra la Chiesa cattolica e il regime cinese. Ha inoltre dato un forte contributo in strutture per la formazione missionaria presso la CEI e in Vaticano. Nel 1980 ha fondato a Hong Kong, insieme a don John Tong (divenuto poi vescovo e cardinale) e a due missionari americani di Maryknoll, l’Holy Spirit Study Centre, per decenni il Centro studi più documentato sulla Chiesa cattolica in Cina. In occasione dell'85.mo compleanno, fu pubblicato in Germania un volume in onore di padre Lazzarotto: include 28 saggi di importanti studiosi internazionali e le sue 417 pubblicazioni. Instancabile nell'opera di informazione sui legami con l'Estremo oriente, a padre Angelo, all’età di 86 anni, fu vietato di tornare in Cina per quello che intendeva essere il suo ultimo viaggio nell’amatissimo Paese. Ciò nonostante, ha continuato fino all'ultimo a credere nel dialogo per condividere con il popolo cinese il Vangelo della pace.