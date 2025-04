Madre Carla Borgheri, primo passo verso la beatificazione

A Frascati la cerimonia con il vescovo Russo della sessione conclusiva dell'inchiesta diocesana, avviata nel 2021, su vita, virtù eroiche e fama di santità della Serva di Dio, fondatrice delle Suore Missionarie dell’Incarnazione e dei Padri Missionari dell’Incarnazione

di suor Loreda Spagnolo *

A quattro anni quasi esatti dal suo avvio, lo scorso sabato 26 aprile nella cattedrale di San Pietro a Frascati si è svolta la sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, la fama di santità e i segni attribuiti alla Serva di Dio Madre Carla Borgheri, fondatrice delle Suore Missionarie dell’Incarnazione e dei Padri Missionari dell’Incarnazione, figura spirituale profondamente amata e venerata. La cerimonia si è svolta al termine della celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Stefano Russo, vescovo di Frascati.

Madre Carla

L'avvio dell'iter

L’iter diocesano era stato ufficialmente avviato il 23 aprile 2021, a circa quindici anni dalla morte della Serva di Dio, avvenuta il 20 settembre 2006. L’apertura della causa fu preceduta da una significativa raccolta di ben 194 lettere postulatorie, promossa da monsignor Raffaello Martinelli, allora vescovo di Frascati, con lo scopo di documentare la diffusa fama di santità e i segni attribuiti a Madre Carla. Dopo aver consultato la Conferenza Episcopale laziale e ricevuto il parere favorevole il 12 gennaio 2022, fu richiesto il Nulla Osta alla Santa Sede, che arrivò il 1° settembre dello stesso anno. In seguito, il vescovo istituì una commissione di periti storici e archivisti incaricata di raccogliere tutto il materiale documentale disponibile. La cerimonia di apertura dell’inchiesta si è svolta l’11 dicembre 2022 nella stessa cattedrale di Frascati.

La Serva di Dio con la mamma Olga

Vita, scritti e opere

Nata il 17 febbraio 1922 a Novi Ligure (Alessandria), Madre Carla Borgheri ha dedicato la sua vita alla contemplazione e all’annuncio del mistero dell’Incarnazione. Fin da bambina si distingueva per una profonda sensibilità spirituale e una viva compassione verso chi soffriva. Durante l’infanzia, si prese amorevolmente cura della madre gravemente malata: fu in questo gesto semplice e concreto di carità che cominciò a maturare, nel silenzio e nella discrezione, un “sì” più grande.

Un “sì” che preparava il cuore ad accogliere il carisma che Dio aveva pensato per lei fin dall’eternità. Quel primo servizio, vissuto nell’amore e nella dedizione quotidiana, divenne il terreno fecondo dove germogliò la sua chiamata a vivere e testimoniare il mistero dell’Incarnazione. “L’Incarnazione è il mistero dell’amore di Dio per l’uomo. È il dono della divina misericordia alla creatura. È il centro dell’unità di tutto il genere umano, che per essa diviene in Cristo unico corpo,” scriveva.

Madre Carla in Missione a Cochin nel 1978 (Kerala - India)

Il carisma

Il carisma di Madre Carla affonda le radici in una profonda esperienza spirituale, che lei stessa descriveva così: “Restiamo in contemplazione estatica. Ci troviamo davanti ad una visione soprannaturale, superiore alle nostre capacità create. Eppure dobbiamo fissare lo sguardo interiore in questo oceano di luce, se vogliamo, in qualche modo, comprendere e vivere; vivere per comprendere il carisma e la missione della nostra chiamata particolare.”

Per Madre Carla, l’Incarnazione non era soltanto un mistero da contemplare, ma una realtà viva da incarnare ogni giorno. Essa costituiva il fondamento della sua spiritualità e della sua azione: l’evento per cui Dio, facendosi carne, si è reso vicino all’umanità e ha assunto la condizione dell’uomo per redimerlo dall’interno. Questo mistero diventava per lei sorgente inesauribile di missione, spingendola a riconoscere il volto di Cristo in ogni persona, specialmente nei poveri, nei malati e negli ultimi. L’Incarnazione era per Madre Carla il cuore pulsante della carità, l’orizzonte teologico e concreto del suo servizio.

Anche la sua santità porta l’impronta dell’Incarnazione: non spettacolare né distante, ma umile, quotidiana, profondamente immersa nella realtà umana. Una santità che si fa vicinanza, ascolto, cura silenziosa delle fragilità altrui. È una santità che prende sul serio il dolore del mondo, senza fuggirlo, ma abitandolo con amore e fiducia. Come il Verbo che si è fatto carne per condividere la condizione umana, Madre Carla ha scelto di farsi sorella di ogni uomo, lasciando trasparire, proprio nell’ordinarietà della vita, la luce straordinaria di Dio.

Casa del Sole, orfanotrofio – Costa d’Avorio, 1997

Vocazione missionaria

Questa visione ha dato origine a una vocazione missionaria vissuta con zelo e concretezza, soprattutto a servizio dei poveri e dei sofferenti. La sua opera spirituale e pastorale si è incarnata nelle numerose missioni aperte nel mondo, nei progetti educativi, formativi e di assistenza ai più deboli. Il messaggio di Madre Carla continua a ispirare oggi tanti uomini e donne che scelgono di testimoniare la carità nelle periferie geografiche ed esistenziali, trasformando i luoghi di dolore e solitudine in spazi di speranza e incontro con Dio.

Con la chiusura della fase diocesana, la documentazione raccolta sarà ora trasmessa al Dicastero delle Cause dei Santi, che valuterà i prossimi passi verso l’eventuale riconoscimento delle virtù eroiche e la beatificazione.

Apertura del Processo diocesano - Cattedrale di Frascati, 11 dicembre 2022

* Vice postulatrice e vicaria generale delle Suore Missionarie dell’Incarnazione