Giubileo degli ammalati, i pellegrini: Papa Francesco è con noi

Dalle prime ore della giornata, lunghe processioni da Piazza Pia fino alla Porta Santa della Basilica Vaticana. Protagonisti i 20 mila pellegrini del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Tante persone in sedia a rotelle, volontari e personale sanitario. Nel cuore dei fedeli, preghiere per la pace nel mondo e la completa guarigione di Francesco

Daniele Piccini - Città del Vaticano

Molti sono sulla sedia a rotelle. Altri sono tenuti sottobraccio dai loro accompagnatori: parenti, suore, operatori sanitari, volontari dell’Unitalsi. Il loro Giubileo, quello degli ammalati e del mondo della sanità, inizia sabato 5 aprile da Piazza Pia, poco dopo le ore otto e mezza. Tra poche centinaia di metri varcheranno la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Per alcuni di loro, dopo tante giornate trascorse al chiuso nelle loro residenze sanitarie assistenziali è, finalmente, una bella giornata all’aperto. Per tutti è il giorno della speranza.

Una giornata fuori dalle RSA

“Siamo qui per fare un’esperienza comune, un cammino di fede che arricchisce tutti, noi volontari dell’Unitalsi e gli ammalati che accompagniamo”, spiega don Walter Gatti, Assistente dell’Unitalsi di Vittorio Veneto. ”Siamo un gruppo di 170 persone - prosegue il sacerdote - non tutti sono malati. Io per esempio accompagno anche mia mamma che ha 95 anni. Per i nostri ammalati è una grande emozione e una grande esperienza di vita essere qui, perché spesso sono chiusi in casa o nelle strutture di accoglienza, dove sono trattati bene, ma non sempre hanno l’opportunità di vivere esperienze del genere all’aperto”.

Don Walter Gatti al Giubileo degli Ammalati

Preghiere di speranza e di pace

Per alcuni, costretti in carrozzina, partecipare al Giubileo degli Ammalati è addirittura la realizzazione di un sogno. “Desideravo tanto vivere questo Giubileo e passare sotto la Porta Santa. Mi sembrava impossibile perché non posso camminare”, ammette, proprio pochi minuti dopo averla attraversata sulla sedia a rotelle, la signora Angela, ospite della Casa di Riposo “Ancelle della SS. Trinità” di via Trofarello a Roma. “Abbiamo avuto a disposizione una macchina per caricare la mia carrozzina – prosegue Angela, membro del Movimento dei Focolari – e così ho ricevuto un enorme gesto d’amore da parte delle mie compagne che mi hanno aiutata. Sono felice di essere venuta ed aver sperimentato in prima persona come, nonostante tutte le sfide e le guerre, possa sempre nascere nel cuore la speranza nel futuro”.

Speranza nei cuori e pace nel mondo: le preghiere dei pellegrini

Un pensiero a Francesco convalescente

Insieme alla speranza, gli oltre ventimila pellegrini giunti a Roma da oltre 90 paesi del mondo per il Giubileo degli Ammalati, portano nel cuore un pensiero per Papa Francesco, lui stesso, fino al 23 marzo, ricoverato al Policlinico Gemelli, da poco dimesso e tuttora in convalescenza a Santa Marta. “Siamo venuti a Roma nell’anno giubilare come tappa di un percorso di fede di tutta una vita - dice Daniel da Verona, ma originario dello Sri Lanka, accompagnatore di due persone disabili - e vogliamo augurare una buona salute e un grosso in bocca al lupo a Papa Francesco!”.

Le preghiere dei pellegrini per Papa Fracesco convalescente

Domani, con la messa a Piazza San Pietro presieduta dall’arcivescovo Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si conclude il programma del settimo evento giubilare.