Francia, il cardinale Aveline eletto nuovo presidente della Conferenza Episcopale

L'arcivescovo di Marsiglia è stato eletto ieri, 2 aprile, nel corso dell'Assemblea plenaria di primavera dei vescovi che si sta svolgendo a Lourdes. Il porporato succederà dal 1° luglio al vescovo Éric de Moulins-Beaufort, in carica da sei anni

I vescovi francesi hanno scelto il cardinale Jean-Marc Aveline, come nuovo presidente della Conferenza Episcopale. Riuniti al santuario di Lourdes dal 31 marzo, e fino al 4 aprile, per l’assemblea plenaria di primavera, i presuli hanno affidato all'arcivescovo di Marsiglia il mandato di tre anni alla guida dell’episcopato. Il porporato succede all'arcivescovo di Reims, monsignor Éric de Moulins-Beaufort, che sta completando il suo secondo mandato triennale, e assumerà ufficialmente le sue funzioni il 1° luglio. Oltre al presidente, i vescovi hanno nominato il nuovo segretario generale della CEF, padre Christophe Le Sourt, finora delegato nazionale per le relazioni con l'ebraismo. Anche lui svolgerà il suo incarico a partire dal 1° luglio, sostituirà monsignor Hugues de Woillemont, nominato direttore generale dell’Œuvre d’Orient.

Il cardinale Aveline con Papa Francesco (AFP or licensors)

Un grande impegno nell’arcidiocesi di Marsiglia

Nato il 26 dicembre 1958, il cardinale Aveline è stato ordinato sacerdote nel 1984, consacrato vescovo nel 2014, è stato nominato arcivescovo di Marsiglia nel 2019. Nella grande metropoli del sud della Francia ha svolto la maggior parte della sua missione, prima come vicario episcopale per la formazione permanente e la ricerca universitaria, per circa vent'anni, dal 1987 al 2007, poi come vicario generale dell'arcidiocesi, e dal 2013 vescovo ausiliare. Papa Francesco lo ha creato cardinale il 27 agosto 2022. Fortemente impegnato per il dialogo interreligioso nel Mediterraneo, ha accolto Papa Francesco a Marsiglia il 22 e 23 settembre 2023, in occasione degli Incontri del Mediterraneo ospitati nella sua arcidiocesi. Aveline è membro del Dicastero per i Vescovi e del Dicastero per il Dialogo Interreligioso. Ha rappresentato il Pontefice in occasione del 350.mo anniversario dell'arcidiocesi di Québec, nel settembre dello scorso anno.