Roma, primo pranzo per i clochards nella Chiesa degli artisti

L'iniziativa per aiutare i senza fissa dimora in vista della Pasqua. "Stiamo organizzando una rete solidale impegnata non solo a dar da mangiare ma anche ad aver cura di ciascuno per altri problemi di salute o di lavoro", afferma il vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia

Vatican News

Un'iniziativa per aiutare i clochards, donne e uomini in difficoltà, in vista della Pasqua: si è tenuto oggi il primo pranzo nella Basilica Santa Maria in Montesanto a Roma, meglio conosciuta come Chiesa degli artisti, con il rettore Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, la presidente dell’associazione “Nuvole - un amico per evadere” Patrizia D’Agostino, referente della Path solidale e il vice presidente Fabrizio Musumeci.

Una prova di vicinanza ai poveri

“Aiutare i poveri non è facile, intanto bisogna chiamarli per nome come faceva Gesù, riconoscerli e farsi conoscere - afferma Staglianò - e prendersi cura di loro. Sono prime prove della nostra vicinanza ai poveri come Chiesa degli artisti, stiamo organizzando una rete solidale impegnata non solo a dar da mangiare ma anche ad aver cura di ciascuno per altri problemi di salute o di lavoro, la PATH solidale "diretta" da don Antonio Pompili ha e avrà un bel da fare”.

“L’evento odierno è servito a guardarci negli occhi a scambiarci un sorriso, ha segnato il vero inizio di un percorso - dichiara Patrizia D’Agostino - dove non si debba apparire ma esserci ed amare. Di un amare anche in maniera corporea, come Staglianò insegna ad abbracciarci a scambiarci una carezza, ad essere solidali", conclude.

Circa 300 pasti a settimana

Fabrizio Musumeci, imprenditore, da tempo impegnato nel sociale per i più bisognosi, ci racconta: “Con la Casa Famiglia Lodovico Pavoni distribuiamo circa 300 pasti a settimana il giovedi sera a piazza dei Cinquecento la distribuzione include anche vestiti e coperte durante la settimana il mercoledi presso la nostra sede è attivo il servizio doccia e cambio vestiti per i senzatetto.”

Don Antonio Pompili, ha voluto fortemente questo momento di solidarietà verso i più bisognosi: “Stiamo dimostrando la corresponsabilità e lo stiamo facendo nel modo più bello e cioè a tavola con chi è più sfortunato di noi", dichiara. Uniti si vince, l’evento è stato supportato anche dall’associazione ”Per vivere insieme” fondata da Luigi Avveduto e “Academy of Art and Image” con la presidente Paola Zanoni. Tra i presenti anche l’Associazione “Alleati con Te” per la tutela delle vittime di violenza.