Bartolomeo I: stabilire un modo permanente per celebrare insieme la Pasqua

Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e Primate della Chiesa Ortodossa parla nell’inchiesta storica “L’avventura di Nicea” in onda la domenica di Pasqua su Rai3. Si sofferma sul 1700.mo anniversario del Concilio di Nicea, auspicando inoltre che Papa Francesco possa partecipare alle celebrazioni in programma a fine maggio 2025

La possibilità di una data unica per la celebrazione della Pasqua cattolica e ortodossa, e la speranza che Papa Francesco possa partecipare alle celebrazioni in programma n Turchia a fine maggio 2025, in occasione dei 1700 anni dal Concilio di Nicea, dove è nata la preghiera del Credo: sono gli aspetti sui quali si sofferma Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e Primate della Chiesa Ortodossa, in esclusiva Rai nell’inchiesta storica “L'avventura di Nicea”. Il programma andrà in onda la domenica di Pasqua su Rai3 alle 15:50.

A proposito della coincidenza della celebrazione della Pasqua nella medesima data sia in Oriente che in Occidente, Bartolomeo I spiega: “Quest’anno celebriamo insieme la Pasqua nella stessa domenica. Penso che non sia solo una coincidenza, ma un segno dall’alto, che ci mostra la via, la necessità di stabilire un modo permanente per celebrare insieme la Pasqua ogni anno”.

“L’avventura di Nicea” è un’inchiesta storica sul Concilio di Nicea, sul significato e sull’attualità delle decisioni prese da quell’assise di vescovi che - precisa un comunicato Rai - costituisce il primo Concilio Ecumenico della storia. Tra gli altri protagonisti, oltre al Patriarca Bartolomeo I, monsignor Martin Kmetec, arcivescovo di Izmir – Smirne e presidente della Conferenza Episcopale Turca, monsignor Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul, Madre Rebecca Nazzaro, direttrice della Pastorale dei Pellegrinaggi – Opera Romana Pellegrinaggi.