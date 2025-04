Raccontare il Giubileo attraverso i segni di arte e fede

“Giubileo: immagini e segni” è il titolo del volume, edito da San Paolo Edizioni, a cura del teologo don Giovanni Emidio Palaia, presentato questa mattina alla Università Lumsa di Roma. L’opera raccoglie le riflessioni di diversi autori e vuole raccontare l'Anno Santo attraverso il valore per il dialogo tra fede, arte, cultura

Marina Tomarro – Città del Vaticano

L'Anno Santo visto non solo come un'esperienza di fede, ma anche come occasione di riflessione attraverso prospettive religiose, artistiche, filosofiche e culturali. Vuole raccontare questo il volume “Giubileo: immagini e segni”, pubblicato da San Paolo Edizioni, curato dal professore e teologo don Giovanni Emidio Palaia. Ventitré capitoli scritti da differenti personalità di spicco della teologia, della filosofia, dell'arte, della cultura e della spiritualità. Tra gli autori, i cardinali José Tolentino de Mendonça, Gianfranco Ravasi, Marcello Semeraro, Mauro Gambetti, la scrittrice Edith Bruck, la professoressa Angela Ales Bello, monsignor Dario Edoardo Viganò.

Donare la bellezza anche a chi vive nel buio

"Questo volume - spiega il curatore don Giovanni Emidio Palaia - vuole inaugurare una nuova collana, un gruppo di lavoro e un comitato editoriale che partono proprio in questo anno giubilare, e che prenderà il nome di Mariologia, Persona, Arte, Città, Cultura e Salute. Vuole essere uno sguardo di diversi che partono da uno sguardo principale che è quello di Maria la madre verso di noi". Il filo comune che legherà i vari tomi, sarà il tema della bellezza che accoglie, che parte proprio dal progetto legato agli amici de L'Osservatore di Strada, il mensile de L'Osservatore Romano, scritto da coloro che vivono in situazioni di difficoltà. “La bellezza deve essere rivolta a tutti anche ai più fragili – continua don Palaia – come Osservatore di Strada molte volte abbiamo organizzato delle visite in luoghi ricchi di bellezza come i Musei Vaticani, ad esempio, dando la possibilità a chi vive situazioni molto complicate di immergersi per qualche ora in mezzo alla bellezza pura dei capolavori custoditi nei musei o nelle nostre chiese. Ora la stessa esperienza la ripeteremo a Milano con il gruppo I bulloni a cui fanno parte ragazzi che hanno vissuto un medico percorso complicato che ha lasciato loro delle cicatrici addosso arte e cura sono strettamente collegati tra loro”.

I segni che raccontano il Giubileo tra le strade di Roma

Il libro racconta anche tutti quei segni del Giubileo che si incontrano camminando nella Città Eterna. "Sin dall'antichità i pellegrini che giungevano a Roma per il Giulileo - spiega ancora il curatore dell'opera - avevano come obiettivo quello di recarsi a pregare sulle memorie degli apostoli Pietro e Paolo, quindi sulla via Ostiense e sul Colle Vaticano. Pensiamo li a quanti segni possiamo trovare, tra chiese, piccole edicole, croci che sembrano essere messe per caso e invece guidano il cammino di preghiera dei viandanti. E poi come non citare i tanti ritratti di Maria presenti lungo le strade romane! Questo volume ha un cuore mariano, con un riferimento esplicito alla Madre del Signore, Madre della Speranza in questo tempo in cui noi tutti ci facciamo pellegrini di speranza”.

Un Giubileo che esorta al dialogo

L'incontro è stato aperto dal saluto del rettore della Lumsa, Francesco Bonini. Presente anche Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani, il quale ha sottolineato come “il Giubileo 2025 esorta al dialogo, a guardare oltre il nostro io nella libertà di esprimersi, parla di vera comunicazione, di compassione e di rendere protagonista l'altro, non se stessi”. Tra i relatori anche il cardinale Angelo Comastri, vicario emerito per la Città del Vaticano, che richiamando il pensiero di Madre Teresa di Calcutta, ha messo in evidenza come in questo Anno giubilare sia proprio la figura di Maria ad essere messa al centro, perché il suo 'eccomi' divenga anche la nostra risposta al Signore, in questo Anno Santo che vuole parlare al cuore di ognuno di noi".