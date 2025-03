"Dream Big Dream True", il libro di una suora per spiegare che la speranza è senza tempo

A vent’anni dalla uscita del volume attraverso il quale l'indiana suor Teresa Joseph incoraggiava le persone a sognare in grande, l'opera ha ricevuto un premio letterario. In essa la religiosa ricorda che Dio si prende cura di ogni seme piantato nella speranza

Sr. Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Le grandi opere non sempre ricevono un riconoscimento immediato, ma il loro impatto dura nel tempo. Poco più di due decenni dopo la pubblicazione di un libro motivazionale intitolato: Dream Big Dream True – 35 Tips to make the best of your life, (Sognare in grande e sognare davvero – 35 consigli per vivere al meglio la propria vita), Suor Teresa Joseph, FMA, è stata finalmente premiata con un prestigioso premio, dimostrando che la vera ispirazione resiste alla prova del tempo.

La suora salesiana di Don Bosco dell'Ispettoria di Bombay, in India, non avrebbe mai immaginato che le sue parole avrebbero toccato con serenità la vita di molti, attraverso l'incoraggiamento, la speranza, lo scopo e che, alla fine, avrebbero ricevuto un importante riconoscimento.

Poster che annuncia il premio di Suor Teresa Joseph



Il libro, pubblicato per la prima volta nel 2004 da Edizioni San Paolo India, il 31 gennaio scorso ha ricevuto il Golden Book Award 2025, per iniziativa di Wings Publication International, nella categoria "Crescita personale e interpersonale".

"Considero questo premio una visita a sorpresa di Dio, un segno del Suo amore incondizionato per me", ha affermato suor Teresa in un'intervista a Vatican News. "Sento che è il Suo modo di rendere belle tutte le cose, e mi sono innamorata dell'idea di permettere a Dio di operare a Suo tempo e a Suo modo".

"Nella scuola della vita - ha aggiunto la religiosa di origine indiana - ho imparato la bellezza dell'attesa. In mezzo a alti e bassi, a gioie e dolori, a interazioni e amicizie, l'esperienza mi ha convinto: a Suo tempo Egli rende belle tutte le cose”.

Alunna della Pontificia Università Gregoriana di Roma, la religiosa ha manifestato il suo stupore quando ha ricevuto la mail da parte del comitato organizzatore del premio che, in una nota, si diceva "estremamente lieto di annunciare che il libro è stato dichiarato vincitore del prestigioso Golden Book Award 2025! Questo risultato è un riflesso della tua eccezionale narrazione, dedizione e del potente impatto che le tue parole hanno avuto sui lettori".

"Questo mi ha sorpreso, francamente, non me lo sarei mai aspettata," ha dichiarato suo Teresa che, oggi, a coloro che chiedono la sua opinione dice di “abbracciare la pazienza, di aspettare e di non cercare mai di accelerare il tempo di Dio".

Più lingue, oltre 25.000 copie vendute

Secondo Suor Teresa, i premi arrivano in modi diversi. Il libro, che è attualmente alla sua decima edizione, ha catturato i cuori e le menti dei lettori di tutto il mondo. Offre un messaggio potente su argomenti come la fiducia in sé stessi, l'amore per sé, l'ottimismo, il perdono e l'amicizia, oltre a offrire consigli pratici per migliorare la propria vita.

Dream Big Dream True è stato tradotto in diverse lingue, tra cui Braille in inglese, marathi, hindi e khasi, e ha venduto più di 25.000 copie.

Il successo del libro di Suor Teresa va oltre i numeri e il prestigioso premio. Crea un legame profondo con i suoi lettori e offre speranza, rendendolo non solo un bestseller, ma un faro di ispirazione per le persone che hanno visto le proprie lotte e trionfi riflessi nelle sue pagine. "Mi sono anche resa conto che il libro è piaciuto a molte persone che lo hanno letto", ha spiegato.

I giovani hanno ispirato il mio scritto

Per Suor Teresa, la scintilla ispiratrice per scrivere Dream Big Dream True è derivata da una fonte improbabile: i giovani. L’osservare le lotte e le sfide uniche che i giovani affrontano nel mondo di oggi è stato la forza trainante dietro le parole che in seguito avrebbero affascinato i lettori.

Suor Teresa ricorda il suo periodo da studentessa a Roma e i professori che le dicevano: "Pubblica o perisci".

"La mia piccola esperienza mi ha insegnato che molte persone mancano di coraggio, si arrendono facilmente, non sapendo come e cosa fare nella vita", ha rivelato. "Quindi, quando leggono 'come ottenere ciò che ti aspetti' dai 35 suggerimenti raccolti nel libro, li sento dire che possono ottenere ciò che si aspettano con un ampio sorriso che illumina il loro viso, e poi volano in alto. E qui trovo soddisfazione."

Ogni cosa a suo tempo

Suor Teresa crede che il tempismo sia tutto, come ha dimostrato il tardivo riconoscimento di un premio letterario.

Suor Teresa Joseph con le colleghe dopo la premiazione

La speranza, ha detto, è alla base del suo libro e non le è sfuggito il fatto che il premio sia arrivato durante il Giubileo della Speranza del 2025. “Tutti sanno cosa significa sperare. Nel cuore di ogni persona, la speranza dimora come il desiderio e l'attesa di cose buone che verranno."

"Ho visto, e altri hanno condiviso con me, che stanno avvenendo cambiamenti in loro grazie al libro", ha concluso suor Teresa. “Credimi, ogni cosa ha il suo tempo. Questo è l'anno di grazia in cui Dream Big Dream True ha raggiunto una luce più ampia tanto da vincere un premio."