SACRU, un progetto su vulnerabilità e assistenza sanitaria

Il 7 aprile a Roma la presentazione dell’iniziativa della Strategic Alliance of Catholic Research Universities realizzata insieme ad otto università cattoliche

All’indomani del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità di sabato 5 e domenica 6 aprile, SACRU, il network internazionale di Atenei cattolici di cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore è membro fondatore e sede del Segretariato, presenterà in una tavola rotonda un progetto interdisciplinare che ha coinvolto dottorandi di sette università cattoliche, insieme al corpo docente di supporto. L’iniziativa – si legge in un comunicato - si terrà lunedì 7 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nel campus di Roma dell’Australian Catholic University (L. go Giovanni Berchet, 4). “Vulnerabilità e assistenza sanitaria” è l’evento promosso dal Working Group sulla Vulnerability and Healthcare di SACRU.

Nel corso di una serie di incontri virtuali, i dottorandi hanno esplorato il tema della Vulnerabilità e dell’assistenza sanitaria dal punto di vista dei rispettivi progetti di ricerca che affrontano i temi delle sperimentazioni sui vaccini nei paesi in via di sviluppo, del suicidio assistito dal medico, dei test genetici prenatali, del dialogo interreligioso sull'assistenza sanitaria nelle zone di conflitto, dei confini nell'etica ambientale, della storia della medicina monastica, delle virtù aristoteliche e tomistiche e della giustizia sociale ed ecologica nell'assistenza residenziale per anziani.

Il meeting sarà aperto dal professor David G. Kirchhoffer, direttore del Queensland Bioethics Centre dell’Australian Catholic University e chair del Working Group su Vulnerability and Healthcare. Seguirà la relazione dal titolo “Il concetto di vulnerabilità: sviluppi recenti nell'etica teologica” di James Keenan, SJ, vice provost for Global Engagement presso il Boston College. La Tavola rotonda su Vulnerabilità e assistenza sanitaria sarà animata dai dottorandi delle Università cattoliche del network SACRU Lachlan Green (Australian Catholic University), Dorothy Goehring, (Boston College), Gabriel Vidal (Pontificia Universidad Católica de Chile), Jefferson da Silva Bellarmino (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), Joana Ramos (Universidade Católica Portuguesa), Enrico Frosio (Università Cattolica del Sacro Cuore) con i contributi di Aitana Juan Giner (Universitat Ramon Llull) e Geetanjali Rogers (Australian Catholic University).

Dopo una sessione di Questions & Answers e di dibattito comune la relazione conclusiva “Riflessioni su vulnerabilità e assistenza sanitaria: una risposta al panel” di Carolina Montero Orphanopoulos (Universidad Católica Silva Henríquez), vincitrice del Premio della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice 2024 in “Economia e Società” per la sua ricerca dal titolo “Vulnerabilità: verso un'etica più umana”.