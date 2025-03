A Roma una preghiera ecumenica per il Papa e tutti i sofferenti

Organizzato dalla Comunità di Taizé e dal Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, con la collaborazione di altre Chiese, il momento di orazione si svolge oggi, 21 marzo, a San Lorenzo in Piscibus

Vatican News

Un incontro ecumenico di preghiera per la salute di Papa Francesco e per tutti i malati e i sofferenti. Ad ospitarla, oggi pomeriggio, 21 marzo, a Roma, alle 15, è la chiesa di San Lorenzo in Piscibus, sede del Centro internazionale giovanile San Lorenzo. L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Taizé, dal Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo della diocesi di Roma, in collaborazione con gli Uffici ecumenici metodista e delle Chiese riformate di Roma e con il Centro anglicano di Roma, ed è aperta al pubblico.

Tra i partecipanti, fra gli altri, frère Matthew, priore della comunità di Taizé, l'arcivescovo Flavio Pace, segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Tara Curlewis, delle Chiese riformate, Matthew A Laferty, metodista, l'arcivescovo Khajag Barsamian, della Chiesa apostolica armena, e l'anglicano Jim Linthicum.