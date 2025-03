È morto Daniele Venturi, fondatore e presidente dei Papaboys

È scomparso dopo un malore oggi, a 55 anni. A capo dell'associazione nazionale nata dopo la Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, ha dedicato la sua vita a comunicare la Chiesa e il pontificato dei Papi ai giovani tramite il web. Il 15 marzo i funerali

È morto questa mattina a 55 anni, Daniele Venturi, fondatore e presidente dei Papaboys, associazione nazionale nata nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù di Giovanni Paolo II.

Venturi era nato e cresciuto a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Qualche giorno fa è stato ricoverato nell’ospedale di Siena in condizioni critiche in seguito a un malore e subito trasportato in terapia intensiva. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Il funerale si terrà sabato, a Massa Marittima, paese dove viveva.

Per oltre vent’anni si è dedicato ad informare e aggiornare sulla vita della Chiesa tramite il sito www.papaboys.org, dal quale trasmetteva ai giovani il magistero e gli eventi del pontificato dei diversi Papi, da Giovanni Paolo II fino a Francesco. Venturi ha anche istituito premi legati al mondo della musica cristiana, ha scritto un e-book sul viaggio di Papa Francesco a Rio de Janeiro per la Gmg del 2013. Di recente aveva creato un settimanale, il “Pensiero”, con meditazioni e riflessioni sulla Chiesa e sul Vangelo.