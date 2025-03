Nigeria, assassinato un sacerdote il Mercoledì delle Ceneri

La diocesi di Kafanchan ha riferito che padre Sylvester Okechukwu, parroco della chiesa di St. Mary Tachira nello Stato di Kaduna, è stato "crudelmente" ucciso dai suoi rapitori nelle prime ore del 5 marzo. Era stato vittima di un sequestro la sera prima

Giada Aquilino - Città del Vaticano

Ucciso nel mercoledì delle Ceneri, poche ore dopo il sequestro. Padre Sylvester Okechukwu, parroco della chiesa di St. Mary Tachira, nell’area di Kaura, Stato di Kaduna, è stato «crudelmente» assassinato dai suoi rapitori «nelle prime ore del 5 marzo»: era stato sequestrato la sera prima dalla sua residenza a Tachira. A renderlo noto un comunicato dalla diocesi di Kafanchan, ripreso dall’agenzia Fides.

Il messaggio di pace di padre Sylvester

«Resta ancora da stabilire il motivo per cui è stato ucciso», si legge nella nota che ricorda come padre Sylvester, ordinato nel 2021, fosse «un devoto servitore di Dio, che ha lavorato disinteressatamente nella vigna del Signore, diffondendo il messaggio di pace, amore e speranza»: un sacerdote «che ha dato la sua vita al servizio di Dio e dell’umanità», lasciando un «vuoto indelebile». La diocesi ha quindi invitato i giovani e i membri della comunità a «rimanere calmi e saldi nella preghiera».

Rapimenti anche negli Stati di Edo e Yola

Il rapimento del sacerdote era avvenuto appena due giorni dopo che un altro prete e un seminarista erano stati portati via con la forza da un gruppo di uomini armati nello Stato nigeriano di Edo. Domenica scorsa infatti in un drammatico assalto erano stati sequestrati dalla chiesa di San Pietro nella comunità di Iviukwa padre Philip Ekeli e il seminarista Peter Andrew. Nell’aggressione uno dei rapitori era stato ucciso dagli addetti alla protezione del luogo di culto cattolico, nel corso di un conflitto a fuoco. Ancora in corso le operazioni delle forze di sicurezza per portare in salvo i rapiti e catturare i malviventi.

In un comunicato, Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) ricorda che l’omicidio di padre Sylvester e il rapimento di padre Ekeli e del seminarista Andrew sono avvenuti in un momento in cui altri due sacerdoti nigeriani risultano ancora dispersi, dopo essere stati rapiti il 22 febbraio nella diocesi di Yola. Nel 2024, riferisce Acs, in un clima di diffusa insicurezza 13 sacerdoti erano stati rapiti nel Paese africano, tutti poi rilasciati, e uno era stato ucciso.