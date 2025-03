Giubileo, da Fermo in cammino a Roma: "avventura" all'insegna della speranza

In 4 mila dall’arcidiocesi marchigiana per il pellegrinaggio guidato dall’arcivescovo Pennacchio. I fedeli hanno attraversato la Porta Santa della Basilica Vaticana e partecipato alla Messa presieduta dal presule all’altare della Confessione: un momento che ha commosso molti

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

È “il motore delle nostre vite, una fede gioiosa con cui si riesce a superare tutto, la certezza di un amore incondizionato che dà la capacità di guarire il cuore e aprirlo all’amore e alla gioia”. Ma anche l’origine della consapevolezza che “in ogni circostanza, anche la più avversa, e nei fallimenti, l’amore di Dio non viene meno”. Questo "l'identikit” della speranza tracciato da Vissia Brestoli, impiegata cinquantenne che ha vissuto sabato 15 marzo il pellegrinaggio giubilare con l’Arcidiocesi di Fermo.

Una intensa giornata

Circa quattromila fedeli marchigiani provenienti dalle nove vicarie hanno preso parte all’intensa giornata di preghiera e comunione accompagnati dall’arcivescovo metropolita Rocco Pennacchio, una cinquantina di sacerdoti e sei diaconi. Numerose le liturgie penitenziali organizzate dai parroci nei giorni precedenti la partenza, con momenti di preghiera e confessione che hanno permesso ai fedeli di prepararsi al meglio al Giubileo.

Come da programma, da Piazza Pia i pellegrini hanno percorso via della Conciliazione per attraversare la Porta Santa della basilica Vaticana: giunti all’interno, hanno partecipato alla messa presieduta dal presule all’altare della Confessione. Momento, questo, rimasto indelebile nel cuore di Vissia: “Scorgevo l’emozione di qualche nuovo diacono, del mio parroco, del nostro vescovo a sua volta emozionato alla vista di questa grande comunità che ha camminato e concluso il pellegrinaggio insieme”.

Peccatori sì, ma amati

A Roma Vissia, che a Fermo frequenta la parrocchia di San Domenico, è venuta con il marito e alcuni amici spinta da un desiderio che “sgorgava dal cuore”, assecondando una spinta che “nasce da dentro, da una introspezione profonda in cui ci riconosciamo peccatori sì, ma anche figli profondamente amati per le nostre imperfezioni, e affidiamo i nostri pensieri e le nostre fragilità al Signore, certi della sua infinita bontà e del suo ascolto”. Durante il viaggio, incontrando vecchi e nuovi compagni, a dominare il palcoscenico dell’emotività è stata la gratitudine: “Per i doni che ho ricevuto, per le splendide persone che hanno camminato con me, per la gioia del cammino condiviso, per i momenti felici ma anche - riflette la donna - per le sofferenze che mi hanno portato a essere qui”.

In cerca di pace

La gratitudine è il “sentimento portante” anche per Elisa Girotti, avvocato di 40 anni, che si è messa in cammino per soddisfare l’esigenza di “ricerca di pace interiore”. In pellegrinaggio con i propri figli - Emanuele e Sofia, 11 e 6 anni - e con i propri genitori, ha vissuto una giornata “toccante”, con il culmine nell’ingresso in Basilica Vaticana: “Non ci ero mai stata, anche mio figlio è rimasto estasiato dalla maestosità dell’ambiente e dalla solennità del rito cui abbiamo partecipato”.

E se alcuni frangenti - le fisiologiche attese in fila, i controlli di sicurezza - potevano sembrare difficoltosi con piccoli al seguito, il consiglio di Elisa per gli aspiranti pellegrini genitori di bambini è di “andare comunque. Può sembrare meno agevole, e in alcuni casi lo è, ma solo così potranno godere di una esperienza unica”. Al rientro a Fermo, Emanuele e Sofia hanno raccontato al papà - impossibilitato a partire con il resto della famiglia per esigenze di lavoro - il loro soggiorno nell’Urbe “come una grande, emozionante avventura” all’insegna della speranza, “tema fondamentale”, conclude Elisa, da coltivare in ogni ambito della vita.