Gerusalemme, via crucis degli studenti cristiani per la pace in Medio Oriente

Nel secondo venerdì di Quaresima, circa un migliaio di studenti delle scuole cristiane di Gerusalemme, accompagnati dal Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton e da padre Ibrahim Faltas, vicario custodiale e responsabile delle scuole di Terra Santa della Custodia, hanno partecipato alla Via Crucis che ha percorso la Via Dolorosa. L’appuntamento quest’anno ha avuto come titolo “La speranza non delude”, con riferimento all’anno giubilare e alla pressante richiesta di pace in Medio Oriente

