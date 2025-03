Diplomazia e cooperazione, fare spazio alla speranza in un mondo frammentato

All’Università Cattolica un dibattito a più voci promosso da Scienze politiche e sociali nell’ambito dell’Iniziativa d’Ateneo sul tema giubilare

Un mondo sempre più «frammentato», in cui il «multilateralismo e le grandi istituzioni internazionali che ne sono l’espressione, come le Nazioni Unite, appaiono in profonda crisi, impotenti di fronte alle guerre». All’interno dei singoli paesi, poi, le società sono sempre più «polarizzate e attraversate da crescenti tensioni». In questa difficile realtà odierna come cogliere allora segni di speranza? È andato subito al cuore della questione il preside di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Andrea Santini, introducendo lo scorso 12 marzo il convegno promosso dalla Facoltà nell’ambito dell’Iniziativa d’Ateneo sulla Speranza nell’Anno Giubilare, nata proprio con l’intento di raccogliere l’appello della Spes non confundit a «rianimare la speranza». «Tra i classici oggetti di studio delle discipline politiche e sociali rientrano proprio alcuni segni concreti di speranza indicati da Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo, tra cui l’impegno per la pace e la costituzione di nuovi modelli sociali», ha aggiunto il preside Santini.

Speranza e diplomazia

Da qui l’idea di offrire agli studenti una «riflessione interdisciplinare», cercando di individuare quei passi necessari da compiere per la messa in pratica di progetti concreti. Tutto questo all’interno di uno scenario geopolitico sempre più complesso, dove certamente diplomazia e cooperazione internazionale allo sviluppo sono sempre più chiamate in causa. Lo ha detto bene Piero Benassi, ambasciatore, già rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea. «La situazione odierna interpella la diplomazia, come poche volte è successo nell’ultimo secolo», ha affermato Benassi, che proprio nella Facoltà di Scienze politiche e sociali insegna “La diplomazia contemporanea nelle relazioni internazionali”. «Se la speranza, dunque, si declina in una visione di diplomazia finalizzata al perseguimento della pace e del benessere economico, questa è stata perfettamente delineata nel discorso tenuto lo scorso gennaio da Papa Francesco al corpo diplomatico quando, nel parlare di diplomazia della verità, ha richiamato l’attenzione sulla polarizzazione non solo del mondo ma delle stesse società che, mettendo a rischio la consapevolezza di sicurezza del cittadino, va a minare la stabilità dei processi democratici».

La cooperazione è creatività

Il delicato e instabile contesto geopolitico si riflette anche nella cooperazione internazionale. «Ne è un esempio la decisione degli Stati Uniti di cancellare circa l’80% degli aiuti umanitari e assistenza per lo sviluppo che da decenni fornisce a decine di paesi in tutto il mondo. Una scelta che potrebbe essere replicata anche da altri Stati», ha avvertito Fabio Melloni, consigliere tecnico per la cooperazione allo sviluppo, presidente della Fondazione Imagine Esg, con alle spalle una lunga esperienza in questo ambito. Di fronte a tali decisioni politiche diventa difficile parlare di speranza. Eppure, la cooperazione allo sviluppo è un esempio costante di come a guidare il cambiamento sia il fattore umano. «Durante la mia attività ho conosciuto persone che mi hanno fatto capire che la cooperazione è inventiva, creatività, sperimentazione di idee», è frutto di trasformazioni che partono dal basso, innescando un «processo virtuoso» capace di cambiare le cose. È così che si genera speranza, anche in contesti difficili. E le università sono il luogo ideale per formare «costruttori di pace» e «generatori di sviluppo».

Obiettivo pace

Ma per “rianimare la speranza”, serve innanzitutto rifiutare la «logica hobbesiana» secondo cui fuori c’è un nemico da cui difendersi. Ne è convinto Riccardo Redaelli, docente di Storia e istituzioni dell’Asia, che insieme ai professori Simona Beretta, Laura Zanfrini, Mauro Magatti, tutti della Facoltà di Scienze politiche e sociali, ha animato la seconda parte dell’incontro. Per Redaelli la pace non è semplicemente «assenza di conflitti» e neppure «ricerca di una tregua a tutti i costi». È soprattutto «rimuovere le radici stesse del conflitto» perché, ha osservato, affidandosi alle parole della Fratelli tutti di Papa Francesco, la «pace la costruisce ognuno di noi», e ciascuno deve lavorare per renderla possibile.

In ascolto dei migranti

Da questo punto di vista, ha ragione Simona Beretta, docente di Politica economica, nell’affermare che la «speranza di cui abbiamo bisogno e che fa bene al mondo» deve avere in sé buone dosi di «razionalismo e realismo». Guardare il futuro con ragionevolezza vuol dire cambiare le condizioni dell’indebitamento dei paesi più poveri (nel 2023 ammontava a 97 trilioni di dollari). La pace, infatti, ha a che fare anche con condizioni dignitose di vita. Pertanto, ha precisato Beretta, è necessario «ripensare l’architettura finanziaria globale». Un ripensamento che non può fare a meno di ascoltare la voce di chi «carico di speranza» si muove alla ricerca di una vita migliore. Sono i migranti a cui ha cercato di dare la parola nel suo intervento Laura Zanfrini, docente di Sociologia generale, leggendo alcune loro toccanti testimonianze. «Far parlare i migranti significa umanizzarli, interpretare in maniera corretta la diversità e riscoprire i valori delle nostra società, al di là della omogenea rappresentazione su cui queste sono state costruite, cogliendo così il potenziale generativo del pluralismo».

Pensiero e azione

Di qui l’importanza della speranza che nella «crisi entropica» che stiamo vivendo può aiutare a rimetterci laddove non siamo più, ovvero in quella che il sociologo Mauro Magatti ha definito la «struttura relazionale del vivente». «La speranza aiuta non solo a pensare ma anche ad agire diversamente, a recuperare l’idea di azione». Per Magatti siamo ossessionati tutti con il produrre, invece è l’agire - che significa essere, far essere e diventare - a farci scoprire la vera speranza, quella che chiama in causa il pensiero e l’azione. Quale modo migliore allora per descriverla se non le parole di Havel che il sociologo della Cattolica ha rievocato: “La speranza non è ottimismo. La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo. La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato”.