Dalla Romania affetto e voci in preghiera per Francesco

L’arcivescovo metropolita di Bucarest Aurel Percă invita a unirsi al Rosario serale recitato da San Pietro per la salute del Papa: intensifichiamo i momenti di raccoglimento personale e le celebrazioni comunitarie nelle chiese

Anca Mărtinaș - Città del Vaticano

“Con gratitudine per il suo instancabile servizio alla Chiesa e al mondo, per il suo messaggio di amore, pace e misericordia, uniamo le nostre voci e i nostri cuori in preghiera, chiedendo a Dio nostro Padre di concedergli salute, forza e grazia nell'adempimento della sua missione apostolica”. È quanto scrivono in un comunicato i vescovi della Romania in questo momento delicato per la salute del Papa, ricordando che Francesco occupa un posto speciale nel cuore del popolo romeno, una vicinanza espressa particolarmente durante la sua visita in Romania nel 2019.

Vicini al Papa, testimone di misericordia e unità

I vescovi cattolici della Romania, di rito latino e greco-cattolico, invitano a pregare “insieme per lui” che porta in cuore, si legge nella nota, “le nostre preoccupazioni e speranze, esortandoci sempre all'amore, alla misericordia e all'unità”.

Un altro invito alla preghiera viene dal vescovo della diocesi di Iași Iosif Păuleț. In una lettera rivolta al clero, ai consacrati e ai fedeli il presule scrive: “Le nostre preghiere vogliono esprimere il nostro senso di comunione con il successore di San Pietro e il nostro caloroso affetto per lui”. Ed esortando a intensificare le preghiere per Francesco, monsignor Păuleț prega che “Dio lo rafforzi e gli dia la grazia di continuare a guidare la Chiesa con saggezza, fede e amore”.