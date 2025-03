Il messaggio cristiano nella musica pop di Luca Frigeri

“Connessione spirituale” è il nuovo album scritto dal cantautore modenese, con la collaborazione del produttore Mauro Malavasi, presentato oggi, 11 marzo, a Roma, nella basilica di Santa Maria in Montesanto. Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia: un cd in cui emerge la bellezza dell’umano e delle sue profondità. Castellucci, Cei: nei testi la vera spiritualità francescana

Damiano Caprio - Città del Vaticano

“Il punto di forza di quest’album è che il messaggio cristiano passa attraverso una musica pop, che non per forza debba citare Dio, ma che si impegni a mostrare la bellezza dell’umano e delle sue profondità”: è quanto ha evidenziato monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come chiesa degli Artisti, a Roma, dove questo pomeriggio, 11 marzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo cd del cantautore modenese Luca Frigeri “Connessione spirituale”, scritto con la collaborazione del produttore Mauro Malavasi. All’evento hanno preso parte monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena – Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente per l’Italia settentrionale della Conferenza episcopale italiana, e Stefano Girotti, vice-caporedattore di Rai Vaticano.

Il pop come strumento di fede

Secondo monsignor Staglianò, leggendo i testi emerge che lo stile di Frigeri è un po’ simile a quello utilizzato da Gesù. Quando Gesù parla del regno di Dio, non fa mai riferimento al sacro e alla legge, ma parla di semi, di vigne, di lavoratori, di lievito, di pane, di grano, di seminatori. Il riferimento è piuttosto alle cose della vita, del quotidiano di tutti. Proprio come nella canzone intitolata “Amore per te”, in cui si descrive l’Amore universale che si esprime attraverso la musica.

Dare testimonianza attraverso le canzoni

Frigeri ha spiegato la sua produzione con un motto di Lucio Dalla: “Prima si vive e poi si scrive.” Per il cantautore che ritiene fondamentale, oggi, fare attenzione ai più fragili che rischiano di essere dimenticati e abbandonati, è importante dare testimonianza attraverso le proprie canzoni. “Se c’è qualcuno che ci fa un sorriso, ci sarà un sorriso in più nel mondo, e se ciascuno sorride agli altri abbiamo vinto la nostra battaglia.” In queste poche parole semplici, la filosofia alla base delle sue canzoni.

Un cantautore francescano

“In quest’album la parola connessione non è casuale perché è un qualcosa che ha origini lontane e risale al 1225, quando San Francesco scrisse il Cantico delle creature, le cui connessioni riecheggiano nelle canzoni di Luca”, ha fatto notare monsignor Castellucci. Secondo il presule, nelle canzoni di Frigeri si trova la vera spiritualità francescana: ”San Francesco arriva a quella connessione cosmica, chiamava fratelli i briganti, i lebbrosi, il sultano, il lupo, ma soprattutto arrivò a chiamare fratelli e sorelle tutti gli elementi cosmici. Gli echi di questa esperienza - ha aggiunto - li ho ritrovati nelle canzoni di Luca, solamente chi ha uno sguardo profondo può cogliere tutte quelle connessioni”. Dello stesso parere Malavasi che ha affermato: “I brani di Luca parlano di temi cristiani, francescani, dobbiamo gettare il seme in questo campo”.

La conferenza stampa si è conclusa con l’esecuzione del brano “Solo un uomo”, nel cui testo si parla della vita vissuta con la semplicità di ciò che è stato donato dal Creatore.